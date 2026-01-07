全台最貴豪宅王！陶朱隱園1坪364萬實價登錄揭榜 刷新豪宅界天花板

記者陳韋帆／台北報導

陶朱隱園第一戶成交紀錄正式揭榜，實價登錄顯示，陶朱隱園11月 17樓戶以總價11.1億售出，拆算擔架每坪單價364萬，一舉登上全台第一豪宅王。（圖／記者陳韋帆攝影）

陶朱隱園第一戶成交紀錄正式揭榜，實價登錄顯示，陶朱隱園11月 17樓戶以總價11.1億售出，拆算擔架每坪單價364萬，不僅刷新台灣豪宅單價天花板，與第二名「元利信義聯勤」單價299萬元拉開顯著差距。

事實上，在中華工程重訊及謄本資料揭露下，陶朱隱園17樓戶售出消息早已人皆知曉，買家為外國籍吳女，以現金無貸款購入。但隨著實登顯示，也刷新了台灣豪宅排名，第一名「陶朱隱園」364萬、第二名「元利信義聯勤」299萬）、第三名「帝寶」298.2萬、第四名「信義富邦國際館」292萬、第五名「西華富邦」290.6萬。

全台五大豪宅。（圖／台灣房屋提供）

陶朱隱園1坪360萬刷新台灣豪宅天花板

第一建經研究中心副理張菱育表示，「陶朱隱園」單價一舉突破360萬元，為市場樹立了難以企及的新天花板。值得注意的是，這些超級豪宅買方財力雄厚，多採無貸款現金交易，展現出高資產族群對核心資產的配置力。

她認為，「陶朱隱園」能吸引國際豪客，除了獨特的旋轉外觀，地段稀缺且具備增值潛力的核心資產，是分散風險的最佳工具。即便政策環境如何變動，這群頂尖買家始終看重資產的穩健性與未來性。

張旭嵐：黑卡級管家服務取勝 豪宅超脫不動產價值

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察頂級豪宅買方，多為上市櫃公司或國際事業家族，他們入住豪宅不僅是資產增值，更是在於身分地位與生活品味的展現。這些豪宅之所以能讓富豪甘心買單，除了硬體規格，結合五星級飯店的「軟實力」更是關鍵，如「文華苑」與「西華富邦」皆以頂級飯店式管家服務著稱。

張旭嵐指出，「One Park Taipei信義聯勤」更標榜全天候「黑卡級」管家服務，無論是預訂私人飛機或米其林餐廳皆能使命必達。至於刷新紀錄的「陶朱隱園」，光陽台就達50坪，更具備超跑、救護車可直抵家門的專屬電梯，這種隱密性與獨特設計，使其價格完全脫離一般市場認知，成為具備國際指標性的藝術建築。

