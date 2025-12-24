全台最貴雪人！屏東小學800萬天文台變身 超萌紅圍巾吸睛

耶誕節前夕，屏東縣建國國小出現「巨型雪人」，且身價不斐高達800多萬元，戴上紅色圍巾的模樣更是萌翻天。（建國國小提供／謝佳潾屏東傳真）

耶誕節前夕，屏東縣建國國小出現「巨型雪人」，且身價不斐高達800多萬元，戴上紅色圍巾的模樣更是萌翻天，也讓校園充滿濃厚的過節氛圍，對此，校長温昇泓笑稱，其實是大家的巧思讓天文台化身成雪人，也落實「創想學季」的教育理念。

温昇泓指出，建國國小是實驗小學，在3.0版的課程中特別推出「創想學季」，主要是想教孩子透過「對話」與「討論」，引導並激發腦中的「創想」，進而「動手做」讓腦中的想法化為具體，創造更多的價值，而在今年耶誕節落實了這項教育理念，在大家的集思廣益下，「建國堆出了巨型雪人」。

廣告 廣告

在全校師生的巧思下，價值800多萬元的天文台，化身為戴上紅色圍巾萌樣的巨型雪人，吸引不少人搶拍，温昇泓說，校園堆起象徵希望的大雪人，在雪人底下，孩子用英語說聖誕、用笑聲學習，加上中廊還「長」出一棵寫滿祝福的巨型聖誕樹，成功讓教育與節慶自然相遇。

耶誕節前夕，屏東縣建國國小出現「巨型雪人」，且身價不斐高達800多萬元，戴上紅色圍巾的模樣更是萌翻天。（建國國小提供／謝佳潾屏東傳真）

建國國小中廊還「長」出一棵寫滿祝福的巨型聖誕樹，成功讓教育與節慶自然相遇。（建國國小提供／謝佳潾屏東傳真）

温昇泓強調，12月的建國變得浪漫、有趣、幸福，也充滿感恩與祝福，誠摯邀請大家在這充滿幸福的耶誕月裡，除走訪屏東公園的耶誕城外，也可以來建國國小走走，和全國唯一「天文台大雪人」打卡合影，把南國冬日最溫暖的畫面，帶回家珍藏。

建國國小「獵戶座天文台」是引進波蘭製5.5公尺圓頂、義大利製高精度赤道儀搭載德國製18吋望遠鏡等設備，是目前全國高中以下校園中最大圓頂及望遠鏡的天文台。

更多中時新聞網報導

辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎

李玉璽秀婚戒 舞台巧合作男小樂

2025十大娛樂新聞回顧》小S戴大S骨灰項鍊奪金鐘