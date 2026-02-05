全台最貴！計程車「春節收費」竹苗「加3成」

春節期間，新竹、苗栗地區計程車總車資要再加三成，是全台漲幅最多的。（圖／東森新聞）





快過年搭小黃也要變貴，各地區的計程車「春節期間」車資計費方式，也不太一樣。其中新竹、苗栗地區，總車資要再加三成，是全台漲幅最多的，不只當地民眾覺得貴，計程車司機也覺得不合理，影響客源。

新竹高鐵站外，滿滿計程車依序排列，在等待排班載客，年節將近，計程車車資也依據各地區交通局公告，調整加價，而新竹、苗栗地區從13號起開始以春節期間計費，總車資要加收三成，漲幅最多。

民眾：「車資漲個一成，我覺得滿合理，三成就是有點過頭了。」

不只民眾覺得好貴，當地計程車運將也說新竹春節期間，加收三成不合理，而且已經維持至少10年了。

計程車司機：「我們也覺得比較貴，完全都沒客源，桃園去年就已經改善了，新竹是總金額乘以1.3，等於是三成欸，講沒有用，我們跟市政府講好幾年，我跑將近30年了。」

除了漲幅最多，加收三成的新竹、苗栗，北北基每趟車資加收30元，夜間加收20元及國道通行費，宜蘭則是全日依夜間運費計算，每趟加收30元，桃園則是市區加收50元，但桃園機場排班，每趟加收100元，中彰投、台南、屏東，每趟加收50元，雲林、嘉義市、高雄，以及花東每趟加收50元，全日採夜間運費計算，但還是有民眾擔心，遇到不良運將，春節還沒到，就先偷偷漲價。

計程車司機：「各縣市的跳表不一樣，春節我一按下去就開始加成了。」

但其實不用擔心，跳表機上可以看到，是不是使用該縣市的車資運算方式，並且也會顯示「春節」，上車時多留心，春節搭車也安心。

