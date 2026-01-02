全台最賺海外銀行，是一路忍出來的？三十年堅持換來200億獲利

你有聽過銀行總經理在鏡頭前清唱台語歌嗎？

這次MEGA TALK的訪談尾聲，中國信託銀行總經理楊銘祥（Tony），唱起這首歌：「成功的背後，嘸知有多少苦楚...」

那是翁立友的《堅持》。

他說，這是中信法金團隊的「國歌」。每當尾牙或團隊聚會，這群掌管台灣最大海外獲利版圖的菁英們，唱的不是英文流行歌，而是這首接地氣的台語歌。

這讓我看到一位銀行家的真性情。

攤開Tony的職涯路徑，幾乎就等於中信銀的海外版圖。他是中信第一任上海分行行長，是從基層一路打仗打上來的指揮官。

現在，他掌管的海外獲利已經突破200億，是台灣銀行業的海外獲利王，甚至是第二、三名的二倍 。

但這位手握高獲利的銀行家，給我的感覺卻一點也不「華爾街」。他身上有一種台灣企業家特有的「硬派浪漫」。

他在訪談中說了一句很霸氣的話：「自己的天下，要自己打。」

這種底氣，來自他在無數個危機現場的衝撞。

2008年金融海嘯，他在香港分行。辦公室在28樓，而樓下27樓，就是當時引爆全球金融核彈的Lehman Brothers（雷曼兄弟）。

每天搭電梯，看著樓下那些原本意氣風發的香港金融菁英，此刻落魄離開，那種恐懼與震撼是很讓人窒息的。

那時候，全世界的銀行都在做同一件事：雨天收傘。抽銀根、保全資產，這是最符合理性與短期利益的決定。

但這位從基層打拚上來的總經理，卻做出一個大膽的逆向決策。

當外商銀行紛紛撤退、連客戶都找不到經理人時，中信銀的團隊卻一一拜訪驚慌失措的台商。

客戶看到他們都嚇一跳：「別人都走了，你們怎麼還來？」

Tony說：「銀行不該只是錦上添花，更要在雪中送炭。」

在風險最高的時候加碼？這正是他們能贏過外商的關鍵：他們計算利益的單位，不是一季，而是「十年」。

當別人看到的是當下的倒帳風險，他們看到的是，如果我現在扶你一把，未來十年你都會是我最忠誠的夥伴。這是一種「拿眼前的虧，換未來一輩子信任」的膽識。

這種選擇非一時衝動，而是他們一貫的DNA。

就像印度市場，他們深耕二十幾年，前二十年幾乎都在賠錢或損益兩平。曾經有主管想關掉，但當時的董事長收到印度政府的一封信：「如果你們現在關掉，未來我們不會再准許任何台資銀行進入。」

最後，為了台灣金融業未來的路，他們選擇留下來。

結果，現在印度成為他們成長爆發力最強的市場，年複合成長率超過50%。

這就是「長期主義」，有足夠的定見，在虧損與堅持之間，有意識地選擇一條更難走的路。

許多人問，為什麼中信能做到？

我也很好奇，是什麼樣的制度，讓一位在那裡「蘇武牧羊」、遠離權力核心的外派主管，願意把別人的生意當成自己的生意做？

秘訣在打破本位主義的獨門心法，「影子利潤」（Shadow Profit）。

當一個台灣業務把案子介紹給越南分行，這筆獲利在台灣算一份，在越南也算一份。

在金融業，精算利益是本能，就是聰明；但願意把餅做大、願意在客戶落難時伸出手、願意忍受二十年的寂寞，是一種選擇。

Tony不是那種空降的光鮮亮麗銀行家，他是從基層做起，吃便當、睡辦公室，一路從香港、上海拓荒回來的戰將。

這集商周MEGA TALK，我們不談生硬的金融數字。

我想邀請你來看看，一位最接地氣的銀行總經理，如何用一首台語歌，道出台灣企業最需要的「拓荒者精神」。

在這個講求效率、精明的時代，這份願意陪客戶走過風雨的堅持，更顯珍貴。

這份看似笨拙的堅持，其實，才是最高級的精明。