全台最辣收視冠軍！安心亞「超兇」大陣仗火辣熱舞

安心亞火辣登場。（圖／臺北市政府觀傳局提供）





連莊多年，全台最辣收視冠軍的女神安心亞，跨年夜在台北開唱，搭配30位舞者大陣仗唱跳，全程13分半，勁歌熱舞不間斷。

歌手安心亞：「你受傷了，她幫你呼呼，她幫你呼呼愛哎，你受傷了，她幫你呼呼，她幫你呼呼愛哎。」

一開唱就辣翻，全場的女神安心亞，再度挑戰巔峰。

歌手安心亞：「Day one know I been bad，不要停止即使搖晃著，can't touchthat，Whip-Whiplash，Whip-Whiplash，Whip-Whiplash。」

銀色爆乳馬甲大秀好身材，每每都是跨年場，吸眼亮點安心亞，系列勁歌熱舞炒熱氣氛。

歌手安心亞：「心跳pump pump baby，pump pump baby baby pump pump，Beat in my heart，輕樂的心我就是chil laxing，loving loving loving，你也會愛上我。」

性感女神安心亞，帶來滿滿粉絲福利，而偶像女團幻藍小熊同樣也是辣翻全場。

女團幻藍小熊：「I need you路線突然偏離軌跡，oh oh oh，Baby Baby Baby My Love，我在努力退變，成為你眼裡最亮的那一道星光。」

團員性感舞蹈，動作整齊劃一，手拿麥雨中邊跳邊唱，台中babyMINT團員，也輸人不輸陣。

女團babyMINT：「Dang，BuzzBuzz愛在心口，直到盡頭緊握永不鬆手，任憑心頭竄動See My Heart，星光閃動In The Dark。」

穿上甜美戰袍，展現青春活力，2025跨年夜節奏一響，全場升溫這就是台灣女團的辣。



