「全台最辣」安心亞曝瘦身秘招！單身10年開擇偶條件

擔任《女人我最大》1月封面人物。（《女人我最大》提供）

「全台最辣」的安心亞，在「2026台北最High新年城」跨年舞台連續唱跳13分半，不間斷的勁歌熱舞讓觀眾歎為觀止。她近期在TVBS《女人我最大》官網擔任封面人物，分享維持身材的撇步。

安心亞出道多年，始終維持極佳的體態，之前還挑戰體能實境節目，讓不少粉絲印象深刻。她分享運動清單，透露每週堅持進行2次運動，包含健身與皮拉提斯，並強調「流汗」與「喝水」的重要性，每日攝取至少2000c.c.的水分。在飲食方面，她採取彈性調整策略，雖然盡量吃原型食物，但若偶爾放縱口腹之慾，接下來幾天就會乖乖吃健康餐「還債」。她也重視充足的睡眠，「我努力在午夜前入睡，在6小時的深眠中，慢慢找回身心靈的平衡。」

廣告 廣告

安心亞始終維持窈窕體態。（《女人我最大》提供）

安心亞曾透露自己過往情路坎坷、單身10年，她笑稱過去每年都把「脫單」作為目標，但現在心態有所轉變，不再設立框架，「現在擇偶條件，只求2人相處能讓彼此更好，且不要限制彼此就好」。

安心亞也分享，她新一年的「必勝開運法」，就是在筆記本上寫新一年想完成的事，但是要以「已發生」的語氣記錄，「不是『我想要』，而是『我已經擁有』」，準不準？她俏皮地說：「可能念力還不夠！」她每天也會對著鏡子喊話：「加油！妳是最棒的！」藉此提升自信與氣場，讓好運自然來。

安心亞橫跨歌唱、主持與戲劇，多元發展。（《女人我最大》提供）

安心亞演藝事業橫跨歌唱、主持與戲劇，不少演員演而優則製作，安心亞稱沒有此計畫，目前仍想多嘗試不同角色，認為演員能透過不同角色體驗人生，對現階段的她而言收穫良多。

出道多年，她坦承曾有動過經營副業的念頭，但自認沒頭腦也沒運氣，所以仍埋頭苦幹自己的本職工作。她自嘲，她對數字與理財毫無天分，聽到金融術語就會下意識「抗拒」，所以將投資大任全權交由媽媽打理，「我幾乎百分之90的錢都在媽媽那邊，她可以投資的部分滿多的！」

更多中時新聞網報導

林哲熹群魔亂鬥像拍漫威電影

曹西平猝逝 乾兒子獲授權辦後事

足球》象牙海岸逆轉勝壓軸 16強就位