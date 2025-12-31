全台最長「999秒」跨年煙火秀登場！點亮義大世界夜空迎新年

高雄義大世界「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀登場！長達999秒的煙火一路點亮夜空，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，營造出星河般的藍色光瀑，也有全台首見、以「綠冠金身」呈現的「巨型煙火樹」，以及彷彿七彩騰雲般的「流墨幻彩煙火」。多款創新煙火輪番上陣，陪著在義大跨年的民眾迎接新年。

義大世界跨年煙火邁入第17年，今年施放地點同樣位於購物廣場後方的大草坪，由於地形遼闊，特別增加高空煙火配置，讓不同區域的觀眾都能清楚欣賞。

煙火設計方面，「藍色流星雨煙火」遠觀如同藍寶石雨滴傾瀉而下，近看又宛若深邃的宇宙星空，帶領觀眾沉浸式體驗唯美科幻的藍色夢境；「巨型煙火樹」則以高空呈現出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，當數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑。另外也有「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「金星錦冠」等特色煙火設計，氣勢磅礴又繽紛，增添跨年夜煙火秀的觀賞層次。

