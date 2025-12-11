全台最難搶！島語桃園台茂店今開放訂位 預約資訊、價位一次看

【緯來新聞網】被譽為全台最難預約的高端吃到飽餐廳「島語」，將於12月29日在桃園台茂購物中心開設第三間分店。漢來美食集團於今（11日）宣布，自今上午11時起開放2025年12月29日至2026年2月28日的訂位，平台仍為inline。

島語桃園台茂店開放訂位。（圖／翻攝Google Maps）

「島語」為漢來集團於2023年創立的餐廳品牌，以升級版的海港餐廳定位吸引食客，即使目前台北與高雄已有兩家分店，仍常見訂位一位難求的情況。桃園店開幕後，也將提供午後餐點，但要等到2026年1月9日才開始供應，春節期間的預約則預計2026年1月6日啟動。



餐廳設計以「每區主題、每檯精緻」為概念，共設九大餐檯，主打包括新鮮冷盤、日式料理與各式海鮮，並搭配精選佐餐酒。人氣料理如生猛藍鑽蝦、香箱蟹、冰鎮松葉蟹腳等，皆為饕客必點。



生魚片部分主打東部成功漁港當天直送鮮魚，包括南方黑鮪、紅魽、青雞魚、挪威鮭魚腹等；炙燒壽司則有北海道干貝、日本和牛及比目魚等。燒烤區提供從琴酒炙燒生蠔到蒲燒鰻魚、骰子牛、醬烤雞腿等多樣選項，假日晚上還加贈半隻現烤龍蝦。



島語桃園台茂店資訊如下：

* 地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓

* 正式開幕：2025年12月29日（週一）

* 開放預約時間：2024年12月11日上午11點

* 線上訂位：inline平台／電話：03-286-8081



注意事項包括：除夕與初二僅限現場與電話預約；現場排隊訂位將從開幕當天起開放；午後餐點供應自2026年1月9日起。訂位須支付每人500元訂金，可折抵當日餐費，未於期限內付款將自動取消預約。



每人每月僅可預訂兩組時段，若重複超額，系統將取消訂單。此外，官方未授權任何第三方轉售訂位，禁止更換預約人資料或分拆預約，一經發現有轉售行為，將直接取消訂位資格並退回訂金。



餐期與價格如下：

* 午餐：11:30-14:00，平日每人1,490元，假日1,790元（皆加10服務費）

* 下午餐：14:30-17:00，僅限假日，1,490元+10

* 晚餐：18:00-21:30，平日1,790元，假日2,090元（皆加10）

