全台最難訂自助餐！他教「去現場訂」訣竅 一票人試都成功

全台最難訂的Buffet公認是漢來美食旗下的「島語自助餐 (Hilai Island Buffet)」，如果要訂位，沒有撥個10通電話是打不進去的，不過最近一名網友就分享「4字口訣」，結果真有不少人去嘗試，都有成功訂到位。

自助餐。（示意圖／Pixabay）

島語自助餐是出了名的一位難求，不少民眾為了訂到位，不惜狂打電話指為等到接通的那一刻，一名網友在Threads上發文分享，自己看了一堆訂位攻略、也預期可能訂不到，但他透露，其實什麼攻略都不必研究，只要記得四字口訣，那就是「去現場訂」。

原PO分享，現場訂不管要任何日期、時間和人數，櫃檯姐姐都會笑眯眯的說「都有位子喔」。

貼文一出，還真有不少網友去嘗試，並在留言區回報成果：「原本1/1，2/1準時上網訂位都訂不到，請信用卡秘書幫忙打電話也訂不到，結果今天看到這篇，直接去現場訂位真的訂到了！所以回來回覆謝謝樓主」、「沒錯，這是真的，只有直接跑現場訂才會有位置！之前在南展附近上班，幾乎都是走路過去幫朋友問日期現場訂，沒有一次沒有位置的」、「我直接去現場訂過兩次，平日都還會有幾個日期可以選，沒那麼難訂」。

