全台最難訂餐酒Buffet進駐桃園！島語台茂店新登場，從海鮮日料到中法料理，9大特色島檯一次看
桃園人引頸企盼的『島語 桃園台茂店』終於開幕了！桃園人終於也可以感受一下超難訂位的滋味，話說討論度這麼高的島語到底有多厲害呢？
擁有全台獨創的「一島檯一餐酒」，沁、鮮、盛、爍、極、煲、膳、炙、繽9座島檯，不但提供現做料理，更有搭配Wine Paring服務，就連佐餐酒品都幫你配好好的，至於價格、訂位、必吃攻略，請往下看更多….
目前島語全台共有三間分店，分別是台北漢來店、高雄漢神店還有新開幕的 桃園台茂店，位在台茂購物中心的 6 樓，南崁交流道開車下來大約 6 分鐘。
台茂是桃園人很愛去的購物中心，經常舉辦各種活動，假日不知道去哪裡就會來這裡逛逛，只要下載台茂 APP 加入會員，平日不限消費金額就能享有 2.5 小時的免費停車。
島語｜吃到飽價位/訂位方式
根據時段的不同，價格也會有所不同，午餐跟下午餐時段會比較便宜，但「假日晚餐」時段雖然單價最高，但每人會多提供「半隻龍蝦」，所以…如果要吃晚餐，就去吃假日的比較划算。
線上訂位：島語 – 桃園台茂店
電話訂位：03-2868081
訂位須知：
於每月1號上午11:00開放訂位， 一般訂位可預約2個月場次。 [例：10/1起可預約12月場次，依此類推。]
線上訂位每筆訂單限7位(含)以下用餐，用餐人數8位(含)以上請來電預約
每人線上訂位組數上限1組。每人每月訂位上限為 2 組（電話預約、線上訂位、EZ 訂位共同計算），同一姓名訂位若超過上限將被取消
預約採「訂位支付訂金」之方式，預約後將發送「訂金付款簡訊」至訂位電話，逾期未付將自動取消訂位
【煲】湯品
9大島檯，都是採用「一島檯一餐酒」的Wine Paring服務，不但提供現做料理，就連佐餐酒品都幫你配好好的。
花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯 (使用松葉蟹腳)
XO醬鮮蚵煲 (使用日本規格生食級鮮雞蛋、東石鮮蚵)
松蟹海鮮湯胡椒味極濃，很有記憶點。
餐酒推薦：小米釀
【鮮】海鮮 沙拉/冷盤
最受歡迎的島檯一定是這裡，尤其來自南極深海、數量珍稀的「雪蟹腳」必吃，還有進口頂級冰鎮鱈場蟹腳、法國海螺，肉質紮實飽滿的「野生沙公」等…有吃有賺，海鮮富翁根本。
吃海鮮搭配白酒最合適。
【禁止酒駕｜未滿十八歲，禁止飲酒】
【盛】日料
供應日式料理，包含現點現做「炙燒握壽司、手捲」，及每日自台東成功漁港直送的「現流生魚片」，不管是挪威鮭魚、生食級北海道干貝等高檔海鮮，還是星鰻、和牛、比目魚側緣等炙燒握壽司…等等，應有盡有。
獨步全台，引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」必喝，採傳統生酛釀造工法，延長發酵時間使口感呈現清爽辛口、輕盈易飲的風味，就連女生也敢喝喔。
【禁止酒駕｜未滿十八歲，禁止飲酒】
【炙】西餐
提供西式直火現烤「牛排、戰斧豬排、迷迭香料羊排」搭配精緻畫盤及附菜，還有為海鮮添加點炙燒煙火氣的西式料理，精緻擺盤，高級西餐廳的體驗。
酥皮濃湯非常推薦，那玉米濃湯的濃度根本10倍濃縮XD，酥皮部分更是搭配 王鵬傑小可頌、酥皮 (世界麵包大賽冠軍王鵬傑研製)
現烤美國肋眼／菲力牛排 ，還有現烤台畜好欣豬台灣戰斧豬排，採濕式熟成，肉質軟嫩香醇，以及現烤迷迭香羊排搭配媲美專業牛排館的配菜、主廚特製佐醬等…精緻擺盤真的很可以。
生食級干貝、鮮蝦、透抽等…炙燒海鮮好好吃！其中必吃「魚子醬蒜香帆立貝」，可品嚐到貝柱的鮮嫩、裙邊的彈牙，雙重口感搭配進口頂級魚子醬，鮮美無比。
還有其他西式熟食料理可以選擇。
西餐最適合搭配紅酒了！尤其是紅肉更適合喝紅酒。
【爍】烤物
這一區毫無疑問 最受歡迎的是日式烤香魚，現烤香魚就是威！還有推薦現烤生蠔 ，還有特別噴上琴酒增香，肥美碩大的生蠔真的有夠搶手，必吃。
【極】炸物
供應精緻炸物，雪絲海老揚、竹炭炸蝦、炸生蠔、鮑魚天婦羅都好吸引人，尤其是將重量級虎斑花枝以純手工細緻去皮去骨，保有花枝自然彈性和黏性、呈現出扎實口感，另外還有主廚特別研發「古早味八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條」等炸物點心。
【膳】中式
片皮烤鴨 (宜蘭櫻桃鴨)當然是主打，名人坊鮑魚燒賣皇、長春捲 (香港米其林餐廳聯名款)也很受歡迎，燉煮入味的福園一品香東坡肉、鮑魚螺肉蒜，完全是功夫菜系。
人氣美食「甕仔雞」由淨安牧場獨家培育島語專屬雞種，鰻魚鮭魚炒飯使用的是中興台梗9號米喔，清蒸龍膽石斑更是使用將軍洪家西瓜綿 (古法製作，台式傳統風味)，新推出中式年節經典菜色「極品佛跳牆」更是年味滿滿。
極品佛跳牆必吃，鮮味滿滿。
【繽】甜點
甜點很精緻，其中推薦必吃的是現場製作韓國最新流行Gelato冰淇淋 (6種口味)，非常好吃。甜點部分我覺得可麗露很夠水準，還有精緻畫盤服務，每一盤都繽紛上桌。
餐酒搭配 冬玉雞尾酒，好喝。
【沁】飲品
提供多款創意調酒，其中桃園店開幕推出限定款特調「好桃氣」，是以伏特加為基底，搭配本土老字號黑面蔡楊桃汁、水蜜桃調和，交融著綠茶清香，也是必喝，只有桃園有喔。
更引進台灣在地飲品如臺虎精釀啤酒、華剛精品莊園茶 (海拔2500公尺以上茶莊)、彰化員林百年仙草甘茶、台南義豐冬瓜茶、金門復元堂酸梅汁、使用高雄60年蜂蜜品牌－文誠蜂蜜調製，純天然無添加「蜂蜜拿鐵」等等….，充滿台式風情的調酒與飲料。
總之…必吃必喝攻略都奉上了！至於訂位部分就得靠自己了，因為酒真的選擇很多又好喝，私心建議不要開車來，或指定好司機這樣，來這裡必須大吃大喝才划算。
【禁止酒駕｜未滿十八歲，禁止飲酒】
島語 桃園台茂店
地址：臺灣桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓
電話：032868081
時間：11:30–14:30、17:30–21:00
官網：漢來美食 |島語
文章來源：Mika出走美食日誌
