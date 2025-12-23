「全台最難訂」吃到飽生魚片 驗出李斯特菌！複查已改善

行政院消費者保護處今日公布「飯店自助餐廳生魚片檢測查核結果」，18間受檢飯店中有2家知名業者不合格，台北漢來大飯店「島語自助餐廳」的現流鮭魚菲力檢出單核球增多性李斯特菌，台南台糖長榮酒店「吃遍天下自助餐廳」的鮪魚則因不新鮮遭檢出問題。相關違規已由衛生單位依法查處並要求改善，後續經衛生局複查，違規業者均已改善合格。

台北漢來大飯店「島語自助餐廳」的現流鮭魚菲力檢出單核球增多性李斯特菌，複查後已改善合格。 (圖／漢來集團提供)

消保處於今年8月會同六都衛生機關針對飯店生魚片進行抽驗，檢驗項目包括微生物（沙門氏桿菌、腸炎弧菌及單核球增多性李斯特菌）及揮發性鹽基態氮。在微生物檢測方面，沙門氏桿菌及腸炎弧菌全數符合規定，但被譽為全台最難訂的島語自助餐廳鮭魚菲力，卻驗出李斯特菌陽性，不符食品中微生物衛生標準。

廣告 廣告

消保處指出，生魚片若在處理或保存過程不當，容易沾染病原菌。李斯特菌對消費者健康構成風險，尤其對免疫力較低族群威脅更大。

揮發性鹽基態氮檢測結果顯示，台南台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳的鮪魚，其供應的「鮪魚」檢出「揮發性鹽基態氮」數值達 17.1 mg/100 g，超過法規限量的 15 mg/100 g，顯示該食材鮮度已不符規定。

生魚片若在處理或保存過程不當，容易沾染病原菌。李斯特菌對消費者健康構成風險，尤其對免疫力較低族群威脅更大。（示意圖／Pixabay）

消保處表示，針對不符規定的部分，食藥署已請地方衛生機關依法查處，並要求業者限期改善。經複查後再次抽驗生魚片，2家業者已符合規定，未檢出單核球增多性李斯特菌，揮發性鹽基態氮亦符合限量規定。除了上述2家違規業者外，此次抽驗的其他16家飯店自助餐均全數合格，包括台北晶華酒店栢麗廳、台北喜來登大飯店十二廚、新北板橋希爾頓悅市集、台中林酒店森林百匯、以及高雄日航酒店等知名業者

延伸閱讀

影/張文父母下跪道歉！

喘到要平躺才能呼吸！婦「心臟破洞」肺血流暴增3倍

影/喇叭按整晚！陸爆外送員大規模示威 因「某社區騎車禁入」