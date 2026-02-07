全台最難訂Buffet 他靠「4字秘訣」就搶到！一票實測：是真的

生活中心／倪譽瑋報導

號稱「全台最難訂Buffet」的島語訂位技巧，是許多人討論的話題。（示意圖／資料照）

漢來美食旗下的「島語」被網友封為「全台最難訂Buffet」。日前有顧客發文分享島語訂位技巧，提出四字關鍵「去現場訂」，到場後願意等待，會比狂打電話更容易搶到島語分店的位子。部分人看到，實際測試後直呼「真的訂到了」；也有多次靠「去現場訂」者點頭表示「最久等一小時」、「吃完直接櫃檯訂下次要吃的時段」。

全台最難訂buffet島語分店不多 四字口訣「去現場訂」

島語在台北漢來大飯店、桃園台茂購物中心、高雄漢神百貨均有分店，其人氣相當高，用餐位子也不好取得，網路上有評價「沒有一次有位置的」、「打了上百通才訂到」、「網路只訂到平日的、電話上百通都打不進」哀號根本搶不到想要的時段。

廣告 廣告

不過，近期網友社群平台Threads上透露，看了一堆訂位攻略，自己實測後發現，四字口訣「去現場訂」相當有用，到現場訂位不管要任何日期、時間和人數，櫃檯姐姐會笑眯眯的說「都有位子喔」，自己趁1日過去訂，最後成功預約2個月份以後的位置。

多人實測島語訂位技巧：有用 但非現場也有機會

貼文一出，不少人實測後都發現有用「感謝Threads讓我看到這篇，原本準時上網訂位都訂不到，結果今天直接去現場訂位真的訂到了」、「沒錯，我上次吃完，直接櫃檯訂下次要吃的時段，有位置，超好訂」、「我直接去現場訂過兩次，平日都還會有幾個日期可以選」、「沒錯，這是真的，只有直接跑現場訂才會有位置！」

也有人提出，其實電話或網路，多試或再提早訂還是能預約到，「上個月打電話訂，只等了十分鐘就接通了」、「蠻好訂的啊？我元旦那天訂了3月的，還以為會很難搶，結果都填完資料送出了，其他日期還一堆位置」、「打了81通的人路過」。

資料來源：Threads

更多三立新聞網報導

比特幣屠殺還沒結束？專家點名「不祥之兆」：恐崩跌70％

最快2026內登場！台灣「這間好市多」搬家 新據點1.4萬坪超大

青少年表演噴火PO網 烈焰逆流「喉嚨灼燒」痛苦甩頭

馬桶免刷半天！全聯「霸道清潔神物」用過讚：快又持久

