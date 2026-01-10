「全台最難訂Buffet 」她甜點裡吃到碎玻璃 島語打8折回應曝

有全台最難訂Buffet之稱的島語近日爆出食安問題，一名女網友發文表示，在桃園台茂店吃下午茶時，在甜點裡面吃到碎玻璃。對此，島語回應，已全面將甜點玻璃器皿更換，後續會更積極謹慎檢查所有食品安全。

原PO在Threads發文表示，自己很開心訂到島語下午茶，結果甜點吃到玻璃，現場經理收到消息後有即時處理、整批甜點收回也給了8折，「理性可以理解，但心理陰影還在」。從她分享照片可以看到，當時是在吃一個玻璃器皿裝的奶酪。

她接著稱，當下只覺得人沒事就好，而且已經在用餐最後10分鐘才發生，所以現場也沒有不滿，是驚嚇的情緒比較多，自己之前在台北島語吃的體驗也是好的，所以才會再訂桃園。可能剛開幕比較混亂，希望桃園島語能好好重視食安問題，若不慎小孩吃到怎麼辦，想到就覺得可怕。

對此，島語回應，對於該名女子的用餐體驗深感抱歉，現場已全面將甜點玻璃器皿更換、避免任何問題再次發生，再次感謝她的即時發現和提醒，日後會更積極謹慎檢查所有食品安全。

據《TVBS新聞網》報導，桃市衛生局接到通報後已派員前往調查，衛生局稱，若查到未符合食品良好衛生規範準則相關規定情況，會要求限期改善，如果複查後仍不合格，將處新台幣6萬元以上、2億元以下罰款。

