全台最難訂Buffet「島語桃園店」開幕！ 2026年還要再開3家

生活中心／賴俊佑報導

島語桃園台茂店12月29日正式開幕。(圖／漢來美食提供）

全台最難訂的人氣Buffet「島語」第三座進駐桃園台茂！12月29日正式開幕，佔450坪，座位數調整為270個更加寬敞，共9大餐台皆有新品、獨家料理提供，漢來美食也宣布明年還要再開3家島語；饗賓集團旗下「朵頤餐廳Doricious」、「果然匯」進駐新光三越站前店13樓，果然匯台北新光站前店特別推出7道開幕限定料理，朵頤牛排推出11道海陸排餐搭配百匯餐點，最低728元開吃。

島語桃園台茂店由原本漢來海港台茂店改裝升級。(圖／漢來美食提供）

漢來美食宣布2026年再開3間島語。(圖／漢來美食提供）

島語第3家進駐桃園台茂 新品，獨家料理一次看

漢來美食旗下「島語 桃園台茂店」由原本漢來海港台茂店改裝升級，台茂購物中心也將原本餐廳前的其他專櫃全數撤離，提供島語作為候位區使用，雖然是第三家分店，不過品牌總經理劉子銘指出，漢來美食的自助餐品牌在展店規畫和設計上，不是複製而是再次進化，且不僅是內裝和動線，更是食材和料理呈現。

另外，漢來美食宣布明年再開3家島語，分別進駐台中漢神洲際購物中心、台北大巨蛋以及台南(地點規劃中)，漢來美食旗下的名人坊、福園台菜海鮮餐廳也將進駐台北大巨蛋。

島語桃園台茂店將於2026年1月6日開放農曆春節 (除夕2/16~初五2/21)訂位，除夕2月16日、初二2月18日僅開放現場訂位、電話訂位，除夕、初二恕無開放線上預訂。

島語桃園台茂店共有9大餐台，皆有新品、獨家料理提供。(圖／漢來美食提供）

島語桃園台茂店共有9大餐台 皆有新品、獨家料理提供

「沁區」新品「蜂蜜拿鐵」使用高雄60年蜂蜜品牌文誠蜂蜜調製

「鮮區」海鮮台新推出來自南極深海、數量珍稀的「雪蟹腳」，另供應肉質扎實飽滿的「野生沙公」

「盛區」日料台獨家引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」

「爍區」烤物台供應「現烤生蠔 」、「日式烤香魚」、「烤一夜干」

「極區」炸物台特別研發古早味八寶卷、花枝丸、花枝蝦仁油條等台式炸物

「煲區」湯品台供應「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」、「XO醬鮮蚵煲」

「膳區」中式台新推出中式年節經典菜色「極品佛跳牆」

「炙區」西餐台新推出西式料理「魚子醬蒜香帆立貝」

「繽區」甜點台新增「奶黃水無月」、「芋芯冰糕」日式和菓子

看準北車商圈人潮聚集，果然匯進駐新光三越台北站前店。(圖／饗賓集團提供）

果然匯進駐北車商圈 新光視為帶動人潮王牌

饗賓集團看準台北車站國內外旅客聚集，以及北車商圈沒有大型Buffet經營，將旗下2大人氣Buffet進駐新光三越站前店，新光三越也將這2間店視為帶動人潮的王牌。

饗賓集團表示，果然匯曾獲CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳，1年約有30萬來客數，其中國際客佔2成，此次果然匯展店是明曜店租約到期後，回歸台北市中心盛大開幕的里程碑，預估國際客會增加提升到4成，提供國內外旅客蔬食新選擇。

果然匯台北新光站前店占地260坪，擁有312個客席座位，並推出7道開幕限定料理，首推「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」，新鮮櫛瓜細刨成麵，佐以微辣香氣的剝皮辣椒與主廚特製金桔醬，搭配蝴蝶麵增添口感，清爽無負擔；果然匯平日午、晚餐608元，假日午、晚餐688元，假日下午餐638元，另收1成服務費。

朵頤牛排回歸台北市，最低728元開吃。(圖／饗賓集團提供)

朵頤牛排回歸台北市 最低728元開吃

曾被網友封為「新莊最好吃的西餐廳」的朵頤牛排，2024年因租約到期歇業，今年選擇台南新光三越小北門作為回歸第一站，第二站進駐新莊宏匯廣場，第三站進駐台北新光三越站前店，饗賓集團表示朵頤牛排明年持續展店，目標2026年全台達10家門市。

朵頤牛排提供11道海陸精緻主餐，分為經典、精選、極饗和海陸雙饗四大系列，經典主餐首推新升級「美國Prime板腱牛排」，精選豐盛百匯餐台提供主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品，搭配飲品、甜點及24濃作冰淇淋，美味應有盡有，滿足饕客多元味蕾。

