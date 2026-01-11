「全台最難訂Buffet 」驚傳甜點吃到碎玻璃 業者致歉：全面更換器皿

知名Buffet「島語」爆顧客甜點吃到碎玻璃。授權提供Threads@staf0951



漢來美食旗下自助餐「島語」有全台最難訂Buffet之稱，不料上月（2025年12月）才剛開幕的桃園台茂店卻傳出食安問題。一名網友在Threads上反應，前幾天至桃園島語下午茶用餐，沒想到吃甜點時竟吃到碎玻璃。險些受傷。島語事後對此表示，已全面更換所有甜點玻璃器皿，後續會更積極謹慎檢查所有食品安全。

一名網友昨日（1/10）在Threads上發文表示，日前至桃園島語吃下午茶，原本開心終於訂到位，沒想到吃甜點時竟然吃到碎玻璃，儘管現場經理當下有即時處理，把整批甜點收回、也給了8折，不過仍直言「理性可以理解，但心理陰影還在，要喝酒壓壓驚」。

貼文發布後，意外引來不少網友為她抱屈，認為她遇到的情況相當嚴重，根本應該直接免單。該名網友對此表示，意外大家都對8折這麼生氣，當下她只覺得人沒事就好，而且已經在用餐最後10分鐘才發生，因此現場也沒有不滿，而是驚嚇的情緒較多，加上自己先前在台北島語吃的體驗也是好的，所以才會再訂桃園，「可能剛開幕比較混亂，希望桃園島語能好好重視食安問題，若不慎小孩吃到怎麼辦，想到就覺得可怕。」

島語回應，對於該名女子的用餐體驗深感抱歉，現場已全面將甜點玻璃器皿更換、避免任何問題再次發生，再次感謝她的即時發現和提醒，日後會更積極謹慎檢查所有食品安全。

另根據《TVBS新聞網》報導，桃園市衛生局接獲通報後已派員前往調查，衛生局表示，若查到未符合食品良好衛生規範準則相關規定情況，會要求限期改善，若複查後仍不合格，將處新台幣6萬元以上、2億元以下罰款。

