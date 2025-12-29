全台最頂老街是它 觀光客喊去不膩：好吃又好買

全台各地有不少觀光老街，一名男子表示，新竹縣北埔老街是他目前逛過「最好吃的老街」，貼文引發熱烈討論，不少網友說除了必吃的客家小吃，也有必買的水晶餃、豆花、蘿蔔糕等，讚美食選擇多，好逛又好買，是全台最頂的老街，直呼若天氣好，還想再去走訪，

原PO昨（28）日於Threads發文上傳多張北埔老街攤販照片，包括賣麻糬、菜包、豆花、客家小炒、擂茶等，他表示北埔老街是他目前逛過最好吃的老街。

圖文累積逾3千人按讚，有網友表示，北埔老街相較於鄰近的內灣觀光性質較低，老街雖短，但有許多在地特色客家美食，旁邊還有古蹟洋樓可參觀，讓人意猶未盡。

廣告 廣告

根據觀光署觀光遊憩據點統計，今年1至10月，北埔老街累計到訪達79萬2037人次，雖然與鄰近的內灣老街130萬6873人次相比略少，但北埔老街以在地客家美食與古蹟風情，吸引不少遊客造訪。

網友紛紛推薦北埔老街必吃美食，如游記餅舖、尚豪呷鹹豬肉、無骨鳳爪、鄒記、阿滿水晶餃、機車豆花、柴燒蘿蔔糕等，「北埔真的有夠好買好逛又好吃」、「真的是最愛的老街，超愛，美食吃不完」、「去不膩＋1」、「超多別的老街沒有的東西」、「目前最愛逛的老街，很好買」、「真的！最近好天氣很想再去北埔老街逛逛」、「老街我也最喜歡北埔」、「北埔老街真的很頂，很多好吃的」、「北埔老街是全台最頂老街」。

更多中時新聞網報導

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉

古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺

SKM MEN’S改寫男性時尚市場