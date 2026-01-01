全台最頂跨年晚會在哪？網一面倒選「1縣市」演唱會等級：真的免費看嗎

生活中心／許智超報導

告別2025年、迎接2026年，昨晚（12月31日）全台各縣市都舉辦跨年晚會，紛紛搬出重量級卡司陪國人一起倒數。對此，就有不少網友提到，台東跨年晚會《東！帶我走》在金曲天后張惠妹回家領軍開唱下，還有玖壹壹、葛西瓦、李英宏、葛仲珊、張惠春、戴愛玲、A-Lin等大咖輪番接力演出，線上觀看人數一度飆過28萬人，不禁直呼「台東跨年晚會是2025最頂」、「這根本演唱會等級了」。

為了感謝台東縣政府長期支持，張惠妹今年再度回到家鄉坐鎮跨年夜，並號召多組出身台東、或與台東情感深厚的好友齊聚，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等大咖接力登場，陪伴數萬民眾一同迎接2026年。

廣告 廣告

張惠妹領軍眾多大咖歌手齊聚，在台東一起唱跨年。（圖／台東縣政府提供）

原定壓軸登場的張惠妹，倒數前核心時段，提前出場與A-Lin合唱〈連名帶姓〉，讓氣氛嗨到最高點。壓軸時刻，阿妹重磅登場，率全體藝人合唱〈三天三夜〉，並接連帶來多首經典與新作，並與葛仲珊合作〈跳進來〉，而後又加碼嗨唱〈前進烏托邦〉，不僅現場民眾嗨翻，線上觀看人數一度飆過28萬人。

台東跨年晚會在社群掀起熱議，許多網友發文直呼，「台東跨年晚會是不是2025最頂？」、「台東跨年晚會一個韓團都沒請，根本就是以演唱會規格在辦的，大合唱時真的好感動，沒有主持人、沒有政治人物的囉唆、沒有廣告串場時間，整整唱到半夜1點半，看直播的我真的覺得今天在現場的觀眾賺翻了！」

其他網友也認同直呼，「有大咖、有懷舊歌曲、有熱情觀眾，沒有無聊的主持人串場，完全想要一起動起來」、「這組合真的免費嗎」、「台東怎麼可以大咖輪番上陣啊？」、「這根本演唱會等級了」、「這才叫真正的跨年」、「沒有主持人卻是全台最強，妹神不是叫假的」、「阿妹跟A-LIN合體真的是要逼死誰，嗨爆了」、「阿妹真的好用心在回饋自己的故鄉！今年最猛跨年台東絕對當之無愧」。

更多三立新聞網報導

張惠妹新年飆唱1.5hr「13首歌單一覽」 台東跨年封神網見總導演：難怪

台東跨年／張惠妹嗨唱100分鐘！突唱CORTIS夯歌「吳麗萍你好像搭丟賽」

2026元旦上路！病假「亂扣全勤」最高罰100萬 3大請假新規一次看

迎接2026年！蔡英文喊話國人：讓我們帶著信任「團結繼續前行」

