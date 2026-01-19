全台最高五星飯店2026頂級套房登場 享受世界級高山森林寶藏景觀

後疫情時代，全球旅遊型態轉向重視身心放鬆與質感體驗的「深度療癒」行程。坐落於海拔2274公尺、阿里山國家森林遊樂區核心地帶的阿里山賓館，憑藉得天獨厚的高山環境與百年人文底蘊，持續升級住宿體驗，並預告2026年全新頂級套房即將亮相，邀請旅人以最貼近山林的方式，將阿里山的雲霧、森林與日落風景，收藏進旅途與記憶之中。

↑圖說：阿里山賓館讓旅人住進無價的晨曦裡，開闊的視野眺望鄒族大塔山。（圖片來源：阿里山賓館提供）

阿里山賓館位處園區中心，向來被視為園區內最具代表性與價值感的住宿選擇。賓館總經理王覺非表示，高海拔的地理優勢，讓旅人能在館內7樓無死角景觀平台，輕鬆欣賞阿里山五奇中的雲海、晚霞與日落，並免去夜間前往祝山、小笠原山觀景台的舟車勞頓。清晨不必摸黑趕路，只要走出房門，便能漫步巨木群與森林步道，悠然穿梭神木線、沼平線與祝山線森林鐵道周邊景致，近距離體驗世界級的雲霧鐵道與千年神木之美。

↑圖說：住進阿里山賓館，隨時輕鬆漫步祝山觀日步道。（圖片來源：阿里山賓館提供）

針對近期網路流傳的高房價訊息，阿里山賓館也特別澄清，相關定價並非實際售價。以平日為例，房價約1萬5000元，包含一樓麗景廳全自助式早餐與晚餐，官網亦會依節慶不定期推出優惠方案，並結合生態、天文、部落文化及小火車體驗等套裝行程，實際價格並非外界所傳的「高不可攀」。賓館去年營收創下新高，也同步投入大量資源完成歷史館35間客房整修，並調降房價2000元，展現回饋旅客、提升整體住宿品質的決心。

看準高山特色房型需求持續成長，阿里山賓館歷時一年多，在克服高山施工不易與高成本限制下，於現代館頂層10樓新增6間客房，打造「雲端漫步」概念空間，讓旅人能在私密、不受打擾的環境中，近距離感受森林療癒與雲瀑流動的景致。該批頂級客房預計於春節後正式亮相，可360度飽覽遼闊山林視野，將日落、夕陽與雲霧交織而成的高山奇景，化為專屬旅宿體驗。

↑圖說：阿里山賓館磅薄雲海日落景色。（圖片來源：美國紐澤西房客Peter Inn授權/阿里山賓館提供）

隨著《紐約時報》去年將阿里山選為全球必訪52個旅遊目的之一，阿里山的國際能見度持續提升，目前賓館客源約三成為國際旅客、七成為國內旅遊市場。阿里山賓館也規劃未來持續整合綠食餐桌與在地永續輕旅行程，深化二日、三日的深度旅遊內容，期盼讓更多國內外旅人，在世界級自然與文化遺產中，細細品味阿里山這座無價的高山寶藏。

