全台最高元旦升旗典禮在玉山！還有絕美2026曙光灑山頭

全台最高元旦升旗典禮在這裡！迎接2026年，也是中華民國115年元旦，氣象署今晨在位於玉山氣象站舉行升旗典禮，現場刮著大風，一旁仍還有積雪，大家仍排排站好，先立正唱國歌。接著伴隨著國旗歌音樂，國旗緩緩升起，大家也舉起手敬禮。

升旗典禮上大家排排好站好敬禮。圖／氣象署玉山氣象站提供

而升旗典禮當下天空剛好是美麗的藍天白雲，前中央氣象局長鄭明典在臉書分享影片感嘆，「美麗的青天白日滿地紅，勇者的升旗典禮」。

另外，玉山氣象站還分享了玉山曙光照片，只見金黃陽光灑落山頭，太陽從雲海中升起，搭配第一高峰玉山，畫面美不勝收。

玉山曙光。圖／氣象署玉山氣象站提供

