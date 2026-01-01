全台最高升旗典禮！鄭明典曬玉山北峰「國旗飄揚」 成元旦最美風景

生活中心／許智超報導

今（1）日是2026年元旦，許多早起迎接新年第一道曙光。對此，前中央氣象局長鄭明典分享，玉山第一道曙光照，以及玉山氣象站同仁升旗畫面，是全國海拔最高的升旗典禮，青天白日滿地紅國旗飄揚在玉山，畫面十分美麗，也讓網友大讚「很美，很感動！」

鄭明典今日分享一張在玉山北峰所攝的元旦曙光照，接著曬出玉山氣象站同仁的升旗畫面，可以看到青天白日滿地紅的國旗在雲海中緩緩升起。他也寫下，「致敬最高元旦升旗！美麗的青天白日滿地紅，勇者的升旗典禮，感謝玉山氣象站！」

鄭明典分享青天白日滿地紅國旗飄揚在玉山北峰。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

青天白日滿地紅國旗飄揚在玉山北峰的景象，也讓網友紛紛大讚、並互道新年快樂，「很美，很感動！祝中華民國115年元旦快樂！」、「感謝玉山氣象站，也感謝局長，新年快樂」、「雲海藍天白雲」、「台灣要平安」、「中華民國萬歲」。

