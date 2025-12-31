▲全台最高海拔清境跨年浪漫登場，星空、原民文化與900秒煙火共迎2026。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】全台最高海拔的清境跨年晚會，31日晚間在清境遊客中心盛大登場。儘管山區氣溫寒冷，仍吸引大批遊客不畏低溫上山參與，欣賞精彩演出、觀星導覽、追逐雪景並欣賞璀璨煙火，在滿天星斗與歡呼聲中，迎接嶄新的2026年，現場氣氛嗨到最高點。

南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席致詞表示，今年清境跨年以「2026 乘乖の星空派對」為主題，由乖乖贊助、台新新光金控大力支持，並結合南投縣政府、交通部觀光署、退輔會清境農場、統一清境商場、仁愛鄉公所、清境觀光協會等多方資源共同打造，呈現一場兼具娛樂、文化與觀光特色的高山跨年盛會。

本次清境跨年活動融合璀璨星空、原住民文化與流行音樂元素，並搭配專業星空導覽及高達4,000發的高空煙火，營造出冬季最浪漫且充滿儀式感的跨年夜。活動貴賓雲集，包括縣府觀光處長陳志賢、仁愛鄉鄉長江子信、退輔會清境農場場長王仁助等人皆到場共襄盛舉。

退輔會清境農場場長王仁助表示，清境跨年活動吸引來自全台各地的民眾前來參與，帶動清境地區觀光熱潮，旅宿業住房率幾近全滿。元旦過後迎接馬年，清境農場也將推出精彩的馬術表演，邀請遊客前來走春，感受「馬上有福、馬上發財」的新年好兆頭。

王瑞德副縣長指出，清境被譽為「全台最接近星空的跨年聖地」，今年跨年活動同時也是「2025南投花卉嘉年華」系列活動之一，不僅吸引大量人潮，也進一步帶動地方經濟發展，落實永續旅遊理念，讓觀光與環境共好。

清境跨年晚會由富邦應援團長崔維斯與蓁蓁聯手主持，節目緊湊、高潮不斷。開場由在地原民團體全世煌、喜列克文化藝術團及原動力樂團帶來充滿生命力的演出，以熱情奔放的歌舞點燃全場氣氛。隨後，台北長青管樂團以優雅樂音搭配專業星空導覽老師，帶領民眾進行「熄燈星空導覽」，在關燈靜謐中仰望浩瀚銀河，感受宇宙的壯麗與感動，成為清境跨年最具特色的亮點之一。

下半場節目同樣精彩，原子少年人氣新星小銘 LIL MING、富邦啦啦隊女神以及南投縣觀光大使高曼容接力登台，帶來勁歌熱舞與青春活力，讓現場氣氛持續升溫。壓軸登場的則是甫於第36屆金曲獎榮獲「最佳原住民族語歌手獎」的賽德克族創作歌手姑慕·巴紹（Kumu Basaw），她以深具穿透力且充滿情感的歌聲，在山谷間迴盪，將晚會氣氛推向最高潮。

倒數時刻來臨，全場民眾齊聲倒數，隨即施放長達900秒、共4,000發的高空煙火，璀璨光芒瞬間照亮清境夜空，星空之城在煙火映襯下化作最美的跨年畫面，尖叫與歡呼聲此起彼落，眾人一同跨進2026年。王瑞德副縣長也特別提醒，跨年後無論是下山或續往合歡山追曙光，騎乘機車或開車的民眾務必注意行車安全，平安迎接新年。

南投跨年熱潮持續延燒，「2025南投花卉嘉年華」緊接登場。縣府誠摯邀請民眾新年走春到南投賞花、賞梅。跨年結束後即進入賞梅高峰期，1月3日將於信義鄉梅子夢工場舉辦「踏雪尋梅主題日」，安排趣味闖關活動，並可前往風櫃斗、牛稠坑等賞梅勝地，欣賞滿樹雪白梅花。1月10日則移師仁愛鄉互助國小，推出「互新冬梅賞花季」，今年首度結合「原住民三鐵挑戰賽」（路跑、自行車、傳統射箭），帶領民眾深入部落體驗原民文化，同時推廣野生梅花資源，促進地方消費。