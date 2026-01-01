全台最高海拔的跨年晚會31日在清境遊客中心舉辦盛大登場遊客不畏嚴寒 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華到場致詞表示，今年跨年活動以「2026 乘乖の星空派對」為主題，由乖乖贊助、台新新光金控大力支持，集結南投縣政府、交通部觀光署、退輔會清境農場、統一清境商場、仁愛鄉公所、清境觀光協會等多方資源共同打造。民眾上山看表演，觀星、追雪、看煙火，嗨到最高點，在璀璨星空下，迎接2026年。

全台最高海拔的跨年晚會31日在清境遊客中心舉辦盛大登場遊客不畏嚴寒 - https://www.watchmedia01.com

清境跨年融合星空、原住民文化與流行音樂，加上星空導覽及4000發高空煙火，營造冬季最浪漫動人的跨年儀式感，參加貴賓包括縣府觀光處長陳志賢、仁愛鄉鄉長江子信、退輔會清境農場場長王仁助等人。

廣告 廣告

全台最高海拔的跨年晚會31日在清境遊客中心舉辦盛大登場遊客不畏嚴寒 - https://www.watchmedia01.com

王仁助表示，清境跨年活動，吸引來自各地民衆参加，清境旅宿業住宿幾乎全滿，元旦後迎接馬年，清境農場有非常精彩的馬術秀，歡迎大家來這裏過年，馬上有福、馬上發財。

王副縣長指出，清境是「全台最接近星空的跨年聖地」，相關活動更是「2025南投花卉嘉年華」系列，人潮進來，帶動經濟與地方永續旅遊發展。

清境跨年晚會由富邦應援團長崔維斯與蓁蓁聯手主持，節目緊湊、高潮不斷，在地原民團體全世煌、喜列克文化藝術團及原動力樂團開場，充滿生命力的原民表演，點燃熱情。接著，台北長青管樂團以優雅弦樂搭配專業星空導覽老師，帶領民眾進行「熄燈星空導覽」，眾人仰望浩瀚銀河，感受宇宙的靜謐與震撼。

下半場高潮不斷，原子少年人氣新星小銘 LIL MING、富邦啦啦隊女神，

、南投縣觀光大使高曼容接力登場，帶來勁歌熱舞與甜美活力；壓軸則是剛於第36屆金曲獎榮獲最佳原住民族語歌手獎的賽德克族創作歌手姑慕·巴紹（Kumu Basaw），她以磁性而充滿力量的歌聲穿透山谷，將現場氣氛推向最高峰。

全台最高海拔的跨年晚會31日在清境遊客中心舉辦盛大登場遊客不畏嚴寒 - https://www.watchmedia01.com

倒數時刻，4000發高空煙火持續綻放900秒，璀璨光芒瞬間照亮星空之城，清境夜空被點亮成最美的跨年畫面，全場民眾齊聲倒數、尖叫歡呼，一同跨進2026年。王副縣長也提醒騎乘機車上山的民眾，跨年後下山或續往合歡山追曙光，都務必注意行車安全，平安歡喜迎接新年。

南投跨年熱潮繼續燒，南投花卉嘉年華接力登場，縣府邀請各界到南投走春、賞梅去。跨年結束後，2025南投花卉嘉年華隨即進入賞梅高峰。1月3日於信義鄉梅子夢工場舉辦「踏雪尋梅主題日」，遊客可參與趣味闖關遊戲，並前往風櫃斗、牛稠坑等地欣賞滿樹雪白梅花。1月10日則移師仁愛鄉互助國小，推出「互新冬梅賞花季」，今年首度結合「原住民三鐵挑戰賽」（路跑、自行車、傳統射箭），帶領民眾深入部落體驗原民文化，同時推廣野生梅花資源，帶動地方消費。

一月走進南投，在漫天梅花與清新山嵐中，品嚐梅子料理，開啟新年最療癒、最美好的旅程。（圖／記者石振賢翻攝）