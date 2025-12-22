全台最高！台東加碼 人工生殖、凍卵各補助6萬

台東縣衛生局舉行「台東市衛生所再設計」完工啟用典禮。

台東縣衛生局偕台灣設計研究院共同推動「台東市衛生所再設計」，今（22）日舉行完工啟用典禮。縣長饒慶鈴出席剪綵時，宣布生育補助新政策，首次將補助前移至備孕階段，推出人工生殖及凍卵補助，最高各6萬元。衛生局指出補助金額居全台之冠，並同步全面發放待產包，減輕孕產家庭負擔。

全新啟用的台東市衛生所導入「人本設計」理念，空間更加寬敞明亮、動線配置清楚。台灣設計研究院長張基義致詞指出，此次再設計重點在於調整人流配置，將主要服務動線導向更合適的位置，並同步改善入口意象，另導入公共服務「尋路系統」，協助民眾更直覺地找到服務窗口。

台東縣政府推動「守護婦幼 幸扶助孕計畫」，提供人工生殖及凍卵補助，最高各6萬元，金額居全台之冠。（蕭嘉蕙攝）

饒慶鈴表示，台東市衛生所完成再設計後，縣府依循相同標準，陸續推動成功鎮、鹿野鄉衛生所改善計畫，東河鄉衛生所及衛生局亦將納入後續改建規畫，以持續提升基層醫療服務環境。

此外，饒慶鈴加碼宣布「守護婦幼 幸扶助孕計畫」，針對女性提供一生1次、最高6萬元的凍卵補助，以及不孕夫妻人工生殖（試管嬰兒）補助，每年可申請1次、最高6萬元。她表示，隨著財劃法通過、縣府財源改善，盼透過補助政策協助有生育需求的家庭圓夢。

衛生局長孫國平補充，補助對象須設籍台東縣滿6個月以上，醫療機構不限縣內或縣外，只要為合格機構皆可。凍卵及人工生殖補助金額最高各6萬元，為全國補助金額最高的縣市。以目前行情估算，凍卵費用約10萬元、人工生殖試管嬰兒費用約20萬元左右，若再加上衛福部相關補助，民眾實際負擔將相對減輕。

