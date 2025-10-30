全台最Chill城市野營 11/1、2「高雄Wild Wild野生活」登場

「2025高雄Wild Wild野生活」活動亮點「竹炊野食」，民眾可享受炭火料理的樂趣。 圖：高雄市觀光局/提供

[Newtalk新聞] 眾所期待的「2025高雄Wild Wild野生活」將於11月1、2日於衛武營都會公園國泰路側草地登場，現場集結機能與舒適兼具的豪華露營車、各式風格帳篷展示，上百家餐車、美食品牌與露營選物齊聚，並搭配系列手作體驗課程及不間斷舞台演出，將衛武營化身為期間限定的城市野營基地。高雄市政府觀光局邀請全台凹豆(outdoor)咖們齊聚，一起來享受最Chill的週末時光。期間同步登場的「高雄萬聖節」活動，有22公尺高巨型南瓜與360度絢麗燈光秀，歡迎民眾共享全台最大戶外野營與奇幻萬聖氛圍。

觀光局長高閔琳表示，主打「把野外生活搬進城市」的「高雄Wild Wild野生活」，今年邀集國內外知名品牌與代理商共襄盛舉，將精選露營裝備搬進衛武營草地，打造宛如大型野生活博覽會的現場體驗；展出項目包含豪華天幕、經典軍風帳、車宿改裝帳篷等旗艦級配備，參與品牌包括來自日本的超人氣露營品牌「TOKYO CRAFTS」、以設計美感與實用性著稱的「ZANE ARTS」，以及台灣深受新手與家庭露營者喜愛的「DeerRun鹿跑」、主打多功能配件的「Outdoor Nation」、融合工業設計的「Territory Task地域仕事」，及以手工鍛造炊具、工具聞名的「日月鉄工所」等，現場更開放14頂風格帳篷與15部顏值與舒適兼具的露營車，供參觀體驗與拍照打卡。

觀光局說明，今年亮點之一的「竹炊野食」，由職人以竹架起灶、用慢火煙燻新鮮食材，現場香氣四溢，呈現野地最迷人的風味。從滷到Q嫩、富含膠質的秘製滷肉飯，到油香四溢的豬五花與爽脆蔬食生菜，每一道都散發竹香與柴燻氣息，結合視覺與味覺的雙重饗宴。另有多達60家美食市集進駐，從傳統白糖粿、烤小卷，到異國風味的日式燒烤、印度脆球，精準滿足挑剔的味蕾。熱愛野炊的民眾更可參加現場料理示範，跟隨達人一步步學會「野外露營風味餐」的秘訣。

活動現場更安排豐富體驗與表演，包括「燙印」尋印探險隊、創意噴漆彩繪、構樹皮昆蟲DIY、傘繩野戰教室及機器人組裝等多元課程，線上報名僅剩少量名額，錯過再等一年！舞台區節目同樣精采，從午後草地瑜伽、DJ秀、原創音樂演出，到魔術表演、氣球互動及LED冷光舞輪番登場，11月2日晚上更邀請創作才女白安壓軸開唱。

「2025高雄wild wild野生活」11月1、2日衛武營都會公園國泰路側草皮登場。 圖：高雄市觀光局/提供

現場請來職人展現戶外野炊技巧。 圖：高雄市觀光局/提供

現場將有20頂豪華露營帳篷。 圖：高雄市觀光局/提供