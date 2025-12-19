全台有四成八不贊成反年改！台灣民意基金會公布「立院修法停砍公教年金」民調：明顯多數國人反對倉促修法

台灣民意基金會今（19日）公布「立法院修法停砍公教年金的民意反應」即時民調，當中顯示，20歲以上的台灣人有四成八不贊成停砍公教年金，贊成停砍的民眾則是三成六，而光是強烈反對者就多達二成八。對此，基金會指出，明顯多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金，這對大力推動修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息。

根據報告顯示，當問及：「立法院上禮拜五（12日）三讀通過停砍公教年金，自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代的年金改革。一般說來，您贊不贊成這項修法？」結果發現，有13.5%的民眾非常贊成；22%民眾還算贊成；19.7%不太贊成；27.9%一點也不贊成；10%沒意見；6.8%不知道。

台灣民意基金會表示，最新民意顯示，20歲以上的台灣人，有三成六贊成立法院修法停砍公教年金，另外有四成八不贊成，不贊成者比贊成者多出12.2個百分點；同時，值得注意的是，強烈反對者多達二成八。



台灣民意基金會指出，此發現傳達一個清楚的訊息，就是明顯多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金、回溯到2024年1月1日中止蔡英文時代的年金改革。他們表示，這對大力推動這項修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息。



根據民調資料，從政黨支持傾向來看，朝野政黨支持者對此次修法停砍公教年金，看法南轅北轍，值得注意的是，在野黨支持者內部意見並非高度凝聚，國民黨支持者有五成八贊成，三成不贊成；民眾黨支持者則有五成三贊成，三成二不贊成。

(圖片來源：三立新聞網、台灣民意基金會)

