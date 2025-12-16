全台有感降溫！今晨輻射冷卻更強 鄭明典：平均低溫超越昨天

受到冷空氣和輻射冷卻影響，今晨低溫仍不到10度，平地最低溫為新竹關西的9.1度，高山最低溫為玉山零下2.6度。(圖為冬日示意) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 受到冷空氣和輻射冷卻影響，今晨低溫仍不到10度，平地最低溫為新竹關西的9.1度，高山最低溫為玉山零下2.6度，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，今天的平均低溫看來是超越昨天了，「比昨天強的輻射冷卻！」

目前冷高壓已逐漸東移出海，台灣今天沒有明顯天氣系統影響，氣象署指出，環境吹東北偏東風，上空雲量較少，各地晴朗穩定，但清晨輻射冷卻明顯，西半部內陸低溫僅11至14度，最低溫在新竹關西9.1度、金門9.4度，雲林、嘉義及彰化也在10度以下，高山最低溫為玉山零下2.6度。

雖然今日的最低溫比昨天的7度還要高，但鄭明典PO出清晨5時的氣溫分布圖指出，雖然沒有更極端的低值，但今天的平均低溫看來是超越昨天了，也就是說今天的輻射冷卻比昨天強。根據氣象署資料，今日清晨5時基隆為14.5度，但昨日是16.3度；台北是15.1度，昨日15.4度；新北今日11.6度，昨日12.8度，幾乎全台所有縣市今晨氣溫都比昨天低。

根據氣象署資料，今日清晨5時基隆為14.5度，但昨日是16.3度；台北是15.1度，昨日15.4度；新北今日11.6度，昨日12.8度，幾乎全台所有縣市今晨氣溫都比昨天低。 圖：取自氣象署