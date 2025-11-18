全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖

台北市 / 武廷融 綜合報導

受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍減弱，各地氣溫才會逐漸回升。

氣象署表示，今日受東北季風影響，全台各地降溫，清晨在基隆北海岸及桃竹局部地區有來到16度左右，而北台灣今整日溫度介於16至19度。氣象署也針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區發布大雨或豪雨特報，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署指出，從明(19)日到週五中部以北及宜花天氣仍明顯偏涼，中部以北、宜蘭及金門地區低溫預估15-17度，南部及花東17-18度，澎湖19、20度，金門14度，馬祖12-13度。直到週六東北季風稍減弱，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大。

