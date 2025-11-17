全台有感降溫！林得恩示警：最冷時段落在11/18晚至11/19

今天(17日)東北季風增強，天氣愈晚愈涼，雨勢也越明顯，氣象專家林得恩指出，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19），同時強調這波還不是冷氣團，也不是寒流。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，根據中央氣象署數位科普網的說明，每年，當台灣處於東北季風期，一般5至7天會有一次冷鋒通過，導致氣溫下降並下雨，這種現象又以北部及東北部為最普遍。西南部則因位於中央山脈西側，地形阻擋東北風，下雨機會則遠不如東北部。

林得恩指出，在東北季風吹拂期間，當台北站量測到的最低溫度降至攝氏10℃或以下時，台灣即受「寒流」或「寒潮」之侵襲；當台北站的最低溫度介於攝氏10℃至12℃（含12度）之間時，台灣則受「強烈大陸冷氣團」的影響。

林得恩說明，當台北站量測到的最低溫度介於攝氏12℃至14℃（含14度）之間時，則台灣即受「大陸冷氣團」的影響。所以，今年入秋迄今，台灣目前只是受到「東北季風」的影響；真正的冷氣團，都還沒正式下來！本週這波冷空氣南下，就從明天開始降溫，最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。

