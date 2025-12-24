全台有感！台東6.1地震「喪家奔逃、超商商品掉滿地」恐怖搖晃畫面曝光

記者王浩源、羅欣怡／台東報導

台東發生6.1地震，喪家奔逃出門。（圖／記者王浩源攝影）

今（24日）下午17：47台東地區發生芮氏規模6.1有感地震，各地都收到國家級警報，震央位在台東卑南鄉。首當其衝的台東也陸續傳出災情，不少民眾在地震發生當下奔逃出門，還有超商貨架上的商品倒一排，慘況曝光。

畫面中，地震警報還沒響，感受到劇烈搖晃的民眾立刻從家中奔逃到空地，嚇得說「超大，要跑都來不及，嚇死了，人跑出來警報才響」；還有正在辦喪事的民眾，也衝出家門，查看米塔的狀況，地震晃不停，台東民眾一臉的驚慌失措。

台東五金百貨行貨架商品落地。（圖／記者王浩源攝影）

另一個鏡頭，則是台東在地的五金百貨行，地震發生前一切平靜，但忽然整間店開始劇烈搖晃，鏡頭也跟著擺動，接著貨架上的商品一個接著一個從高處落下，柴米油鹽的醬料罐哐啷哐啷墜地，玻璃碎成一片，員工只能慢慢善後，清理墜地的商品。

貨架上的醬料瓶都墜地。（圖／記者王浩源攝影）

中央氣象署地震報告指出，地震發生在17時47分，位置位於北緯22.85度、東經 121.15度，即在臺東縣政府北方10.1 公里 ，位於臺東縣卑南鄉，此次地震深度11.9公里、芮氏規模6.1。

