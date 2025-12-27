即時中心／潘柏廷報導

地牛翻身！今（23）日23時5分，台灣東部海域發生規模7.0的有感地震，深度為72.8.公里，全台皆有感，而宜蘭縣震度4級；稍早獲得最新資訊，台電指出東澳變電所跳脫，導致3465戶停電，所幸在23時15分已全數復電。

今日深夜23時5分發生芮氏規模7.0強震，全台23縣市皆有感，平均震度為4級，有明顯左右上下搖晃；其中，位於震度4級的宜蘭縣，因強震導致東澳變電所跳脫，導致3465戶停電，所幸在23時15分已全數復電。

原文出處：快新聞／全台有感！深夜7.0強震宜蘭東澳停電3465戶 23：15全數復電

