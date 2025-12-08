全台有感！花蓮規模5.7極淺層地震 三天內恐有5.5餘震

氣象署地震中心主任吳健富說明地震情況。（圖／TVBS）

花蓮縣8日晚間7點24分發生芮氏規模5.7極淺層地震，震央位於花蓮縣政府南方15.9公里處，深度僅24.5公里，全台各地均有感受。花蓮、南投地區最大震度達4級，台中、台東、宜蘭、彰化、雲林等地區震度3級，雙北、新竹、嘉義等地區則為1至2級。氣象署地震中心提醒，未來三天內可能發生規模5至5.5的餘震，民眾應保持警覺。

地震發生時，花蓮吉安鄉的監視器畫面清楚記錄下劇烈搖晃的瞬間，停在家門口的轎車明顯晃動，監視器鏡頭上下搖不停，屋內居民感受到震動後立即起身應對。氣象署地震中心主任吳健富表示，這次地震是歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞所導致。由於是極淺層地震，造成震央附近的花蓮縣鹽寮、花蓮市以及南投奧萬大都出現4級震度。

吳健富進一步解釋，歐亞大陸板塊從南邊碰撞上來，在花蓮這個位置開始往下隱沒，因此這個區域的地震深度由淺到深都有。雖然這次地震幾乎全台有感，但目前並未傳出任何災情報告。針對後續餘震可能性，吳健富強調，因為這是一個中型規模的地震，未來三天內民眾仍需注意規模5至5.5的餘震可能發生。地震中心也指出，截至8日為止，今年規模6至7的地震已發生4起，規模5至6的地震則有40起（包含這次地震）。不過，這些地震發生的頻率仍在平均值範圍內，適時的能量釋放有助於避免後續發生重大災害。

