全台有感！這天起「低溫僅14度」直逼冷氣團等級 未來10日天氣一次看

鳳凰颱風昨（12）日19時40分登陸屏東恆春，強度減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署也於當晚20時30分解除颱風警報。今日北台灣溫度下滑至20度，且局部大雨未歇，體感溫度明顯下降。

國立台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，雖然颱風警報解除，但中央氣象署仍針對8縣市同步發布豪雨特報，尤其是，北海岸、北部山區及宜蘭地區降雨仍相當顯著且持續。颱風遠離，東北季風跟著報到，今天北台灣溫度僅20度，加上局部大雨未歇，體感低溫感受特別明顯。

他進一步分析，下一波東北季風， 預計下週一（11月17日）接著南下，北部、東半部地區雨勢略增，且這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波，台灣各地低溫跌到攝氏16度至18度或以下，局部地區最低溫有機會下探至攝氏14至15度，直逼大陸冷氣團等級。

此外，氣象專家賈新興也預估未來10天天氣，14日，新北山區、宜花及中投山區有零星短暫雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫雨；15日，午後山區有零星短暫雨；16日，東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後南投以北山區有零星短暫雨；17日至18日有受偏強東北季風或第一波大陸冷氣團影響的機率，18日中午前，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。

而到了19日，各地天氣晴朗穩定，晚起至20日清晨，宜蘭山區及新北山區有零星短暫雨；20日，傍晚起鵝鑾鼻一帶、桃園以北及宜蘭轉有局部短暫雨；21日，東北季風影響，台南以北及宜花東有局部短暫雨；22日，新北山區及宜花有局部短暫雨。不過，他也提醒，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，詳情還要留意最新的預報資訊。



