全台有感！鳳凰颱風午後「雨勢再升級」 風雨最猛時段曝

鳳凰颱風逐步逼近台灣，中央氣象署預估最快今（10）下午發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這次的颱風全台都會明顯有感，周一午後至周二整天「北台灣降雨最為劇烈」，兩日累積雨量恐飆破500毫米。

此次颱風全台幾乎都會明顯有感，就算沒有明顯降雨，也容易出現7至9級的間歇強陣風。（圖／翻攝自臉書／觀氣象看天氣）

「觀氣象看天氣」發文指出，根據氣象署於昨（9）日晚間公布最新颱風動態顯示，鳳凰已於昨日晚間8時在菲律賓登陸，預計周一清晨出海，並於周三晚間在嘉南交界登陸，強度預計可以維持輕度颱風等級，隨後在周三、周四白天穿過台灣，轉化成溫帶氣旋。目前預計周一（10日）下半天有機會發布海警，周二（11日）發布陸警。

「觀氣象看天氣」提醒，儘管北部地區在周一、周二兩天尚未被納入陸上警報範圍內，但颱風環流與東北風共伴的效應將明顯增強降雨，尤其從周一午後至周二整天北台灣降雨最為劇烈，兩天累積雨量不排除會超過500毫米。

氣象署最快於今日下午發布海上颱風警報 。（圖／中央氣象署）

至於中南部地區，「觀氣象看天氣」說明，預估自周一晚間起，隨著鳳凰逐漸逼近，天氣也會轉為有雨，其中較強雨帶進入時，不排除出現局部豪雨等級的降雨；周二至周三颱風更靠近陸地後，登陸點附近的風雨也會明顯增強。

此外，氣象專家也提醒，此次颱風全台幾乎都會明顯有感，就算沒有明顯降雨，也容易出現7至9級的間歇強陣風，呼籲民眾提前做好防颱準備，避免外出，注意安全。

