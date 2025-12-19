全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到

生活中心／陳慈鈴報導

今日下半天開始有下雨的機率，全台外出記得攜帶雨具。（示意圖／資料照）

週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。

粉專指出，今日下半天到週六（20日），全台雨。隨著東北季風快速減弱，並轉為「東風」，各地低溫將逐漸回升。但這一次的回暖，伴隨一波「南方雲系」北上，預估全台都將有一波飄雨～小雨，溫度的升幅，也因為雲量多而減小，整體感受是「濕涼」的天氣型態。

廣告 廣告

​粉專提醒，這一波水氣，最豐沛的時間將落在：今日下半天到明日上半天。期間天氣變化，今日上半天，水氣漸增，北東部持續有小雨，中南部偶飄雨；今日下半天到明日上半天，水氣最多，全台都有飄雨到小雨；明日下半天，水氣逐漸離開，中南部雨停，北東部仍有小雨。

​​粉專表示，而這波雨過後，週日（21日）到下週二（23日），又將迎來一波「弱冷空氣」，中北部低溫約降至15度到16度，稍冷。也因為近期水氣偏多，北部、東部至「下週前期」都容易下雨，提醒注意。

​​粉專呼籲，今日出門上班上課若還沒碰到雨天，仍請記得攜帶雨具出門，下班下課都可能用到；而西半部地區因風速較弱、濕度高、雨不大，要注意空氣品質可能變差。​

更多三立新聞網報導

明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局

他拿1物滅蟑驚呼「比殺蟲劑還強」 內行曝無敵神器：10秒就死還能清潔

梨山茶農赴法獲獎遭中國鬧場！黃暐瀚曝「中共目的」：不是愛台灣

他10年沒教召！一查「送明年底14天」超崩潰：以前才5天

