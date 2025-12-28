全台有一半人都在用LINE Pay！日本卻停用...原因曝

LINE Pay在台灣卻有超過1270萬用戶。（示意圖／翻攝自LINE Pay官網）





LINE Pay在日本已於2025年4月30日停止服務，不過，日前就有日本媒體報導，為何在日本已經被停用的LINE Pay，在台灣卻有超過1270萬用戶，他們在報導中分析原因，更把LINE Pay在台灣成功的因素歸功於進行「徹底的本地化」。

根據日媒《Smartphone Life PLUS（スマホライフPLUS）》報導，日本LINE Pay已於2025年4月30日正式停止營運，而日本LINE Pay公司也於2025年12月23日宣布，將在2026年3月31日因吸收合併而解散。這是LINE與Yahoo集團於2023年10月1日完成完全合併後，LINE Yahoo集團逐步將日本國內支付領域統一整合至PayPay的最終階段。

台灣LINE Pay成「國家支付基礎設施」

日媒報導表示，LINE Pay在台灣就像是一個「國家支付基礎設施」。舉凡路邊攤、便利商店，再到各大百貨公司，在台灣的每一個角落，隨處都能見到LINE Pay的蹤影。台灣使用LINE Pay的用戶已超過1270萬人，等於平均每2個人就有1人使用LINE Pay進行行動支付。

深度本地化策略 助LINE Pay融入台灣日常生活

LINE Pay能在台灣獲得成功，關鍵在於他們進行了深度的「本地化」。報導指出，台灣LINE Pay曾與高雄交通IC卡公司「一卡通（iPASS）」進行資本與業務合作，使用者不僅能透過LINE App進行銀行轉帳、好友間轉帳與分帳，也能在公車、捷運等交通工具上使用支付功能，這也使LINE Pay融入台灣民眾的生活，成為全民使用的支付工具。

跨境支付拓展 吸引觀光客與海外旅遊使用

此外，台灣LINE Pay還積極拓展跨境支付功能。台灣不僅吸引韓國、泰國等鄰近國家的觀光客，也有不少台灣民眾喜愛海外旅遊，這時LINE Pay也能成為一個有力的支付工具。透過與海外支付平台的合作，使用者可在韓國以LINE Pay付款，或讓韓國旅客在台灣夜市輕鬆使用手機支付，進一步拓展服務場景並提升整體市場影響力。

