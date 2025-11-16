全台未婚戶長171 萬人創高 四大推升力道「囤房稅、新青安貸」都入榜！

記者陳韋帆／台北報導

全台未婚戶長171.8萬人、10年暴增53.8萬人，未婚設籍成為全台趨勢。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

全台未婚戶長171.8萬人、10年暴增53.8萬人，各縣市又以台北占比19.9%最高、新北市33.7萬人最多、新竹增加4.8個百分點增幅最快。房仲指出，房價上行、晚婚化、新青安與囤房稅2.0推升提前購屋與分戶設籍，未婚設籍成為全台趨勢。

內政部統計顯示，2025年第一季，全台戶長971.4萬人，其中未婚戶長達171.8萬人，占比17.7%；2016年僅118萬人，十年間大增53.8萬人，占比上升3.8個百分點。六都與新竹縣市均呈現增幅，其中台北占比最高19.9%；增量以新北最多，十年增加9.6萬人，其次為台中增加8萬人；占比變化則以新竹縣最劇烈，十年上升4.8個百分點，成長力道全台最強。

全台未婚戶長10年人數變化。（圖／台灣房屋提供）

囤房稅2.0成為推升「未婚戶長」主因

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，未婚戶長不等於屋主，但統計變化反映居住行為與成家順序正重新調整。

她指出，四股力量推動未婚戶長快速成長：新青安貸款降低青年進場門檻，不少家長提前為子女購屋並辦理設籍；晚婚化使青年傾向先置產、後結婚；女性財力提升，使購屋不再為男性專屬決策；囤房稅2.0促使多屋家庭積極分戶，以取得自住房稅率。

張旭嵐進一步說明，囤房稅2.0帶來「名義戶長」、「單身幼齡戶長」等現象，部分家庭為節稅將家人或子女分戶，未必反映真實居住狀況，但確實推升統計中的未婚比例，高房價城市更易出現代購、代設籍等行為，台北與新北因此呈現更明顯增幅。

各縣市房價、購屋規劃大不同 新竹科技新貴最具購屋力

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，雙北為就業核心區、薪資條件佳，加上新北房價相對親民，使未婚族更可能啟動早期置產，十年增加9.6萬人的規模並不意外。台中因重劃區供給量大、總價負擔相對可控，吸引中南部青年提前買房，帶動未婚戶長同步上升。

他分析，新竹縣之所以成為成長最顯著區域，與竹科等科技園區吸引高薪族群有關。科技新貴具購屋實力，即使屬外來就業，也傾向長期看好產業前景並提前置產；竹北市社福強、宜居度高，更提高移居與設籍意願，使新竹縣未婚戶長占比在十年間跳升4.8個百分點，成為全台變化最突出的縣市。

