全台本週天氣一次看！暖1天「新一波冷空氣」報到

受輻射冷卻影響，全台今（16日）各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率；氣象署提醒民眾，注意保暖及日夜溫差。至於本週天氣變化情況，有氣象粉專指出，自16日開始各地溫度顯著回升，冷氣團正式結束，後續一週全台天氣變化快速，呈現「暖、涼、雨」三段式變化，天氣節奏如春天一般。

時序來到12月中旬，剩不到半個月就要邁入2026年，日前入冬首波大陸冷氣團來襲，體感溫度最低下探6度，但就有民眾認為「好像沒那麼冷」。對此，氣象專家賈新興就分析指出，白天陽光強烈可能是主因，各地中午高溫皆達到約24至26度；另一方面是民眾提前做好準備、穿著較保暖，因此覺得沒那麼冷。

而氣象粉專「進擊の天氣小編」16日發文指出，隨著冷高壓中心出海，吹往台灣的風向逐漸轉為東風，溫暖的空氣從太平洋拂來，各地溫度顯著回升，這波冷氣團正式結束。展望未來10日的天氣狀況，粉專指出這波冷氣團過後，暫時沒有特別強的冷空氣南下，隆冬的感覺尚未來臨。





另外也提醒本週全台天氣變化快速，今（16日）受暖東風影響，各地白天高溫可達25度至26度，但夜晚至清晨「輻射冷卻」影響溫度仍低，注意日夜溫差大。到了週三（17日）至週四（18日）有一波微弱冷空氣南下，中北部起風、白天略感降溫，但低溫不低，大部分地區仍維持在16度至17度；南部降溫則相對無感。本週五（19日）、週六（20日）受南方水氣影響，屆時全台有小雨，溫度也會因雲多，整天偏涼。

