全台染A肝飆出9年新高！ 8成全男性「最高峰一個月65人中招」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內A肝疫情飆出9年新高！疾管署今（6）日公布最新統計，2025年全台灣累計急性病毒性A型肝炎本土病例多達447例，寫下2017年以來的新高，值得注意的是，其中八成二全是男性，且以「30-39歲」年齡層占比接近四成最多，其次為「20-29歲」的近三成，疫情最高峰曾一個月多達65例。

根據疾管署統計，2025年全台累計有急性病毒性A型肝炎477例病例，分別為447例本土病例以及30例境外移入病例，其中光本土病例數就寫下近9年（2017年至2025年）累計數最高。

疾管署副署長林明誠表示，進一步分析發現，新增病例以男性占82.8%為多，年齡層以「30-39歲」占36.2%最多，其次為「20-29歲」占28.4%；而2025年的本土病例自3月起開始上升，在7月至11月達到高峰、病例數為多，每月介於50至65例，目前疫情仍持續，民眾要格外提高警覺。

根據疾管署資料， A型肝炎致死率約0.1至0.3%，但對於老年人或慢性肝病患者，有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

疾管署指出，研究顯示，暴露後14天內接種A型肝炎疫苗，預防感染的成效高達95%以上，為降低接觸者感染風險，疾管署目前提供符合條件之接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，請A型肝炎確定個案配合衛生單位調查，提供家庭成員、同住者及親密接觸對象，以利及時提供疫苗。

疾管署提醒，為降低A型肝炎傳播風險，請民眾維持良好飲食及個人衛生習慣，避免食用未經澈底煮熟的食物，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，聚餐共食時應使用公筷母匙；性行為前後都應使用肥皂和清水澈底清潔雙手，並避免與他人發生口腔與肛門的直接或間接接觸。

疾管署強調，接種疫苗為預防A型肝炎最有效的方法，接種1劑疫苗後，約有95%以上可產生保護性抗體，保護力持續3至5年，按期完成2劑疫苗接種，產生的免疫力可維持20年以上。我國自2018年1月起將A型肝炎疫苗納入幼兒常規疫苗，公費提供2劑。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

