全台榮獲最多醫療奉獻獎醫院 屏基發起募款建智能醫療大樓

[Newtalk新聞] 屏東基督教醫院承襲外國宣教士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，深耕偏鄉並照顧弱勢族群，早已成為南台灣醫療服務典範，醫護團隊更16度榮獲「醫療奉獻獎」，現正推動興建「智能醫療大樓」，龐大經費亟待各界支持。該院發起募款並獲衛福部許可，延續醫療傳愛，為更多生命點燃希望之光。

屏基表示，該院長年深耕偏鄉、原住民地區與弱勢族群，榮獲醫療奉獻獎次數居全台之冠，見證屏基代代相傳的信念，「不分貧富、不問信仰，只要有人需要，屏基就會在那裡。」

屏基指出，新建智能醫療大樓基地面積1萬6,000平方公尺，為地上11層、地下2層建築，總樓地板面積近7萬平方公尺，將設置一般病床499床、特殊病床362床，導入智慧醫療系統，整合AI輔助診斷，強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系，發展完備的急性後期及腫瘤治療照護資源，讓病人獲得更有尊嚴的照護、也讓醫護人員有更好的設備來搶救生命。

不過，龐大的建設經費，使屏基背負沉重壓力，雖已貸款34億元，但仍有10餘億元需要自行籌措，得以導入高端醫療設備與病人照護設施，以確保每位鄉親在需要時，都能獲得最好的醫療照顧。

屏基現正推動「空間命名募捐款計畫」，廣邀各界以實際行動支持。單人病房每單位捐款150萬元，雙人病房每單位捐款100萬元，四人病房每單位捐款200萬元，病床命名每單位捐款15萬元，一張病床一年可以救助超過60位病人，每一筆捐款不僅是一份愛心，更是一次拯救生命的實際行動。

屏基呼籲大眾，讓智能醫療大樓早日落成，成為屏東與南台灣生命的守護者，民眾可透過線上信用卡、行動支付及郵政劃撥等方式捐款，或至屏基官網查詢募款資訊。

