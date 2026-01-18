全台橋梁多進入「中高齡」無人機AI亮相 橋檢「2天剩4小時」死角全現形

記者李育道／苗栗報導

公路局自108年起導入無人機、AI影像辨識與自動化橋檢車，一座過去要動員8人、花2天才能完成的橋梁，如今最久只要4小時，橋面甚至4分鐘就能完成檢測。（圖／記者李育道攝影）

全台橋梁超過2.6萬座，其中不少橋梁已進入30到50年的「中高齡期」，在颱風、地震、豪雨與鹽害長期侵蝕下，橋梁安全面臨更高挑戰。為降低人員高空、車流作業風險並縮短檢測時間，公路局自108年起導入無人機、AI影像辨識與自動化橋檢車，一座過去要動員8人、花2天才能完成的橋梁，如今最久只要4小時，橋面甚至4分鐘就能完成檢測，且多數情況下無須交通管制，正式翻轉傳統橋梁檢測模式。

中區養護工程分局負責苗栗、台中、彰化、南投等地，境內就有1047座省道橋梁，數量為全國最多。（圖／記者李育道攝影）

全台橋梁超過2.6萬座 中區養工分局就管1047座

全國橋梁總數達26116座，包含車行橋、鐵道橋、自行車橋與人行橋，其中車行橋梁22985座。公路局轄管省道橋梁3348座，分屬5個分局管理；其中中區養護工程分局負責苗栗、台中、彰化、南投等地，境內就有1047座省道橋梁，數量為全國最多。

這些橋梁分布從濱海、市區到高山深谷，型態複雜，有些位在河口、外海或深谷，人員難以到達，長年只能靠吊臂車、船隻或望遠鏡勉強查看，留下不少檢測死角。

中高齡橋梁增加 檢測壓力愈來愈大

從建設時序來看，台灣多數橋梁集中在民國70到90年代興建，換算下來，目前已有大量橋梁使用年齡落在20到50年間，逐步邁入「中高齡階段」。在颱風、地震、豪雨、土石流及海風鹽害影響下，橋梁構件長期承受侵蝕與疲勞，劣化速度往往比理論設計年限更快，也讓檢測與養護的壓力年年增加。

南方澳大橋1996年1月開工興建，1998年完工並驗收完成，於2019年10月1日（建橋20年）發生斷橋事故。（圖／空勤總隊攝影）

過去南方澳大橋20年即倒塌的案例，更讓社會正視「橋梁健康」不能只靠年齡判斷，而必須靠更密集、更精準的檢測，才能及早發現隱藏風險。

有些橋塔高達數十公尺甚至上百公尺，爬梯沒有護籠，沒人敢爬，只能用望遠鏡遠看，關鍵構件因此成為長年檢測盲點。（圖／記者李育道攝影）

傳統人工橋檢又慢又危險 一次就要8人2天

以台61線後龍觀海大橋為例，全長約1公里，位於感潮河段，過去採傳統橋檢車作業時，臂架需不斷升降避開橋墩與路燈，單座橋就要花2天完成，至少動用8人、4台車，還得出動LED警示車與緩撞拖車進行交通管制。檢測人員長時間高空作業，吃喝拉撒都在橋上，不但辛苦，也伴隨高度風險。

有些橋塔高達數十公尺甚至上百公尺，爬梯沒有護籠，沒人敢爬，只能用望遠鏡遠看，關鍵構件因此成為長年檢測盲點。

目前無人機完成14座跨河及感潮河段橋梁實地檢測。（圖／記者李育道攝影）

無人機結合AI上路 公路局108年啟動智慧橋檢

為改善人力吃緊與職安風險，公路局自民國108年起推動無人機自動化橋梁檢測及橋梁劣化影像AI分析研究，並完成「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」開發，朝全橋自動化檢測邁進。

這套技術由公路局中區養護工程分局主導，陸續與黎明工程顧問、工研院及台達電合作，第一年由5個分局同步試辦，最後以中區分局成果最具可行性，其餘分局暫停試辦，中區持續推動至今。

目前無人機完成14座跨河及感潮河段橋梁實地檢測，針對橋下構件與人員不易到達區域，透過無人機自主飛行結合AI劣化影像辨識與評等功能，自動產出檢測報告，大幅提升效率與精準度。

據了解，無人機雖能大幅節省橋梁檢測所需時間與人力，但在風力達六級陣風以上時即無法飛行，天候限制仍是一大變數；此外，多數橋梁興建時並未建立完整數位模型，缺乏初始數據可供比對，即使完成無人機檢測，也較難精準判讀橋梁長期健康變化，這些因素也成為目前難以在全台全面推動的重要原因之一。（圖／記者李育道攝影）

橋面也不用人走 AI橋檢車時速可達80公里

除了橋下靠無人機，橋面則由AI智慧橋檢車負責。橋檢車搭載多顆高速攝影鏡頭，結合AI影像辨識技術，針對橋護欄、伸縮縫、排水設施等橋面構件進行檢測，可在時速40到80公里行車狀態下完成作業，取代傳統徒步檢測。

以後龍觀海大橋為例，導入新技術後，橋面無人車只要來回約4分鐘就能完成檢測；橋下無人機約4小時內完成。整座橋僅需5人、一台車加一台無人機即可完成，且多數情況下無須交通管制，大幅降低社會成本與交通衝擊。

李坤哲回憶橋檢血汗史 從高風險走向自動化

負責公路局中區橋檢的黎明工程顧問公司副總經理李坤哲表示，早期橋檢多靠人力，很多橋位在深谷、海上或高塔位置，人員不是得划船，就是得攀爬沒有護籠的爬梯，危險又容易留下死角。後來嘗試用無人機，才發現許多過去看不到的地方，其實都能拍得一清二楚。

不過，橋下常收不到GPS訊號，團隊還開發利用陀螺儀與飛行演算技術，在沒有GPS的環境下也能精準定位，並結合橋梁模型自動規劃飛行路徑，降低人為操控誤差。

他也說，無人機雖能飛橋下，但受法規限制不能飛越高速公路與快速道路，因此才發展AI橋檢車補齊橋面檢測缺口，避免人員走在車流中作業，「緩撞車平均三天就被撞一次，沒有人真的敢一直站在高速公路上檢查橋。」

目前這套系統已連續追蹤14座橋梁兩年，比對不同年度影像，掌握劣化變化情形，作為後續養護決策依據。

公路局AI智慧橋梁橋檢車僅需1個橋檢車駕駛、1個操作人員。（圖／記者李育道攝影）

不是每座橋都適合無人機 但智慧橋檢已成趨勢

李坤哲也指出，並非所有橋梁都適合或需要使用無人機與AI檢測，小型或環境單純的橋，人工反而更快、更省，但在高風險、難到達或需交通管制的橋梁，新技術能大幅降低成本與風險，是未來不可逆的趨勢。

公路局表示，未來將持續深化AI技術研發與跨域合作，逐步建立智慧化、數位化且永續的橋梁維護管理模式，朝向「平安、安全、安心」的三安幸福公路橋梁邁進。

公路局採用的無人機超過70％主要零組件來自台灣供應鏈，作業成本約為傳統橋檢60%。（圖／記者李育道攝影）

公路局中區養護工程分局養護科科長蔡宜宏(左)、黎明工程顧問股份有限公司副總經理李坤哲(右)。（圖／記者李育道攝影）

自動化橋檢車可即時傳送橋段檢測過程影像。（圖／記者李育道攝影）

