全台每5顆柳丁有1顆來自這！「古坑柳丁節」將登場

雲林縣古坑鄉柳丁受天候影響產量減少，鄉公所8日舉辦行銷記者會，將於13、14日在古坑鄉228公園舉辦「古坑柳丁節」。（張朝欣攝）

雲林縣古坑鄉盛產柳丁，產量占全台五分之一，今年柳丁受颱風、豪雨影響，產量減少3成多，量少價揚產地每台斤收購價18元，鄉公所8日舉辦「古坑當季在地農產行銷推廣活動」記者會，強調今年柳丁品質佳，將於13、14日在古坑鄉228公園舉辦「2025古坑柳丁節」，請大家一起來享用健康美味的柳丁。

古坑鄉公所8日舉辦農產行銷推廣記者會，今年柳丁節除有20家在地攤商展售，還有「古坑飲特調吧」與「柑橘食農館」，以及選果機展示、闖關遊戲、榨汁體驗、搬柳丁挑戰賽等，遊客可以品嘗生鮮果品，同時了解加工過程、飲品製作、品牌故事，完整感受古坑農產的全方位與多元化。

廣告 廣告

雲林縣古坑鄉柳丁受天候影響產量減少，鄉公所8日舉辦行銷記者會，將於13、14日在古坑鄉228公園舉辦「古坑柳丁節」。（張朝欣攝）

古坑鄉長林慧如表示，古坑鄉的柑橘種類有10餘種，包括柳丁、砂糖橘、美女柑、帝王柑、西施柚等，尤其柳丁金黃橙色的外皮，猶如冬天小太陽，歡迎大家到古坑來品嘗。為行銷古坑當地農產，13日起連續2天在二二八公園舉辦古坑柳丁節，主題為「橙色的季節」。

鄉公所說，古坑地區的柳丁種植面積約有920公頃，產量全台第1，每5顆柳丁就有一顆來自古坑，今年受年初缺水、年中風災、豪雨等氣候因素影響，產量減少超過3成，產地收購價每台斤在18元左右，較往年的16元高，市場價格每台斤在35至50元，價格雖略有上漲，但品質相當好。

吳姓果農指出，今年天候變化很大，尤其是7月的颱風、8月的豪雨，造成各種柑橘嚴重受損，一般損失在4成上下，有人甚至損失8成。但飲料市場持續有需求，加上風災造成植株根系受損，大家紛紛提早採收，11月已陸續採收至今，產地收購價格每台斤18元以上，是近年來最佳。

更多中時新聞網報導

足球》陳柏良明年引退 改變台足請益周董

町田啓太會台粉 彈吉他唱〈望春風〉

韓星齊聚港都 朴寶劍IU掀暴動