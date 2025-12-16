全台毛孩登記數為新生兒2倍 「這三都」成寵物友善宅聚集地

截至11月為止，全台貓狗登記數超過20萬隻，不是新生兒數量的2倍以上，寵物友善宅成為顯學。取自Unsplash



「毛小孩」成為家庭最受歡迎新成員！房仲業者彙整農業部、內政部數據，截至11月為止，全台貓狗登記數達20萬7091隻，不僅多過同期新生兒數量約10.8萬名，是新生兒數量的2倍以上。專家分析，全台房價日漸高漲，但台中、新北及高雄市等三都，是全台貓狗數與新生兒差距最大縣市，不少年輕家庭在高經濟壓力之下，選擇延後生育，或是轉而飼養寵物陪伴。

根據數據顯示，台中市前11個月貓狗登記數比新生兒多出1萬7622隻，榮登全台「最寵毛孩」城市；至於新北市截至11月已有高達2萬9500隻的貓狗登記數，為全台第一，且貓狗數也高過新生兒數量的1萬5483名；另高雄市今年也有2萬6230隻貓狗登記，高過新生兒數量1萬4808名。

房仲業者統計，截至今年11月，六都暨全台貓狗、新生兒數量，貓狗登記數逾20萬隻，不僅多過同期新生兒達10.8萬名，幾乎是2倍以上。住商機構提供

住商不動產中區協理賴萬分析，台中市近年有科技園區利多，且重劃區開發熱絡，為疫情後房市多頭最明顯的縣市之一，但高房價之下，意味著高居住壓力，令當地年輕人傾向選擇負擔較輕的毛小孩作為情感寄託，使得台中成為名副其實的「毛小孩之都」。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，新北市受惠台北市房價外溢效應，吸引大量首購與脫北族進駐，惟近年房價亦日漸高不可攀，面對高經濟壓力，許多家庭的成員組成發生改變；而高雄市則有產業進駐議題，加諸區域大型建設不斷，房價漲勢兇猛，令區域家庭吃不消之下，亦相繼成為「寵物大戶」。

賴志昶提醒，全台房市受政策干擾有所衝擊，但房價修正並未顯著，當年輕族群在都會區僅能入住小宅甚至套房產品時，受限於室內坪數，飼養貓狗的空間成本遠低於養育子女，推升寵物登記數大增的主因。觀察目前市場上，針對「寵物宅」的產品或裝潢需求大幅增加，未來消費者購屋除考量地段與價格，是否具備寵物友善規劃，將成為支撐「寵物之都」房市的重要支撐點。

