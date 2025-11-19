全台氣溫急凍！鄭明典曬圖「這地除外」跌剩1字頭

生活中心／李汶臻報導

入秋以來「最強冷空氣」報到，據中央氣象署說法，今（19日）白天北部及宜蘭整天溫度只有16、17度，明（20）日全台持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷。而在全台急凍之際，雲圖顯示台灣上空出現一個神秘的「X」鏤空區域，對此前氣象局長鄭明典就發文解釋背後的真實原因。此外，他稍早也上傳一張全台的天氣現況圖，目前各地代表站中，「這地」除外，其他地區氣溫全跌剩下1字頭，提醒民眾持續注意氣溫變化。

鄭明典19日在臉書發文分享奇觀，他PO出雲圖指出，台灣上方出現神秘的「X」區域。隨後他進一步解釋稱，所謂的「X」區域其實是突出雲頂的山頭，由於冷高壓逐漸出海，層雲逐漸出現空隙，陸地上的晴空區夜間會有輻射冷卻，冷空氣會沿地形低處流動，有些地方晚上還會降溫。此外，隨著冷空氣變薄，雲層高度下降，有些山頭突出雲層之上，一樣會有輻射冷卻，會帶來「山風」。





鄭明典分析台灣上空「神秘X區」的生成原因。（圖／翻攝鄭明典臉書）





鄭明典19日晚間再度透過臉書曬出一張全台天氣現況圖，畫面可見，全台除恆春的溫度還在20度以上，其餘各地代表站中測得的氣溫，全跌至20度以下。至於本島最低溫，則是日月潭氣象站測得的14.5度。鄭明典發文時也忍不住感嘆：「果然，只剩恆春！」、「恆春這個地名真是不虛傳」，並表示恆春應該很難降到20度以下。





鄭明典19日晚間發文指出，全台觀測站只剩恆春的氣溫在20度以上。（圖／翻攝鄭明典臉書）





至於未來幾天的天氣變化狀況，據中央氣象署的最新預報，明（20日）持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。預計要到週五（21日）白天起才會逐漸回溫，週日（23日）會是未來一週最暖的一天，北台灣及西半部最高溫可達30度。但本週末短暫回溫後，另一波冷空氣又要接力報到，預計下週一（24日）另一波東北季風南下影響台灣，屆時北部將率先轉冷。

全台未來一週氣溫變化一次看，本週末短暫回溫後，另一波冷空氣接力報到。（圖／中央氣象署）





