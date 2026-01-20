全台氣溫急降！多地面臨「10度保衛戰」冷氣團影響最劇烈期間曝光

即時中心／高睿鴻報導

受強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，各地民眾已能開始感受到，環境氣溫越來越低，氣象署預報員科長林秉煜今（20）日說明，目前北部及馬祖地區正在迅速轉冷；今天晚上則輪到中南部、花東及澎湖和金門等地，陸續出現偏寒冷天氣。他續指，此波冷氣團影響最劇烈時間，推估為今晚到週五（23日）清晨這段期間，週五白天以後，溫度將稍微回升，但還是偏冷；週末以後溫度顯著回升，但日夜溫差會比較大。

林秉煜接著指出，這波冷氣團的特性，跟上一波偏乾冷的寒流不一樣，最近幾天都會較為濕冷；回顧前一次冷氣團來襲，夜晚及清晨多地氣溫降到8至10度，有些地方甚至下探6度，且整體而言，日夜溫差較大。而對於這波冷氣團，他預估，南下的過程將夾帶更多水氣，北部、迎風面地區容易下雨，雲量也偏多；因此，北部未來幾天會更明顯感受寒冷，高溫也不太容易超過14度，低溫則可能下探10到12度。

因此總結來說，林秉煜指，這波強烈大陸冷氣團影響期間，北部及中部整天都會感受寒冷；南部、花東地區則要注意日夜溫差偏大。

另外，林秉煜表示，台灣目前受到東北風影響，所以迎風面的北部、東部地區雲量較多；離島也是雲量多；但中南部地區能看見陽光。因此，北台灣地區今天會繼續降溫，中南部則是白天高溫回升、感受較溫暖，入夜後氣溫才會開始明顯下降，進而感到寒冷。

氣象署預報員科長林秉煜說明近期天氣狀態。（圖／民視新聞）

氣象署也針對基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區發布大雨特報，至於其他地區如花東、恆春半島則是零星降雨；林秉煜補充，中南部依舊維持較好的天氣。至於氣溫方面，他則說，今天北部相較於昨日已下降約4到5度、明天多地高溫更可能僅有16至17度左右；之後，溫度預估更是一路下探，明天會是氣溫相對最低的時候，直到週五白天才可能開始回升。

就連中南部地區，林秉煜指出，雖然今天白天降溫還不明顯，但明天各地高溫與今天相比，也將下滑3至4度、整體不超過20度，感受上偏涼或偏寒冷。北部和宜蘭更是一整天都寒冷，僅有白天溫度稍稍回升，直到週六或週日才會明顯回暖。

至於降雨方面，今天東北迎風面地區較容易下雨，林秉煜說，尤其剛才提到的大台北山區、基隆北海岸、宜蘭等地，容易發生局部大雨；中南部頂多只會有些零星降雨。一直到週末，東北風才會明顯轉弱，所以迎風面降雨屆時將逐漸趨緩。

另外，冷氣團壟罩期間，多地可能出現零星降雪。林秉煜表示，北台灣地區或東北部2000公尺以上高山、中部及東部交界的3000公尺以上高山，週三至週五期間，都有零星降雪的可能性。

