全台水庫狂補2.1億噸水 湖山與南化蓄水率進入3字頭、曾文穩定回升

連日梅雨鋒面為全台帶來豐沛降雨，水利署統計全台水庫預期可大舉進帳超過2億1000萬噸水。（資料照片）





梅雨鋒面持雖然在部分地區造成零星災情，但也為全台各地水庫帶來了極為豐沛的雨量，經濟部水利署預估，這波降雨將為全台水庫帶來超過2億噸的豐沛水量，特別是前陣子降雨量表現低迷、水情相對緊張的南部水庫，也在這幾天迎來了關鍵的大補水。其中，聯合運用的曾文-烏山頭水庫系統預期進帳將達到4300萬噸水，直接稱霸全台水庫進帳量第一名，蓄水率也因此穩定回升到了14.3%。

根據水利署的最新數據統計，自梅雨鋒面正式靠近前的6月4日早上7點起，一直截至今（9）日上午7點為止，全台各大水庫的預期總進帳量已經高達2億1720萬噸水。在這之中，目前已經實質入庫的水量有1億2359萬噸，另外還有大約9361萬噸的水量正陸續在集水區待流入庫。水利署進一步觀察發現，這波梅雨鋒面的降雨落點在台灣北部、中部、南部各區域分配得相對平均。若統計北中南三區主要水庫集水區的預估入流量，北部水庫預期可以大方收下8210萬噸水，中部水庫有5800萬噸水，而南部水庫也進帳了高達7700萬噸水。

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若將全台水庫的進帳量進行排名，這次收穫最豐厚的前3名水庫中，南部地區就強勢包辦了2個名額。依序分別為聯合運用的曾文-烏山頭水庫系統，預估可大補4300萬噸水；其次為北部的重要指標石門水庫，預估進帳4200萬噸水；第三名則同樣是位於南部的南化水庫，預期可以迎來2600萬噸水。

水利署發言人王藝峰對此特別指出，雖然台灣自去年11月進入枯水期以來，南部主要水庫集水區的累積降雨量，一度不足歷史同期平均值的一半，不過幸好水利署有提前做好各項備援與水源調度整備，這才讓南部各縣市的水情燈號在枯水期尾聲依然始終維持在「正常」狀態。王藝峰感性表示，非常期待這波梅雨旺盛期的連續降雨能一舉讓南部水庫喝飽、一解南部旱象，也正因為這場及時雨，讓水利署對未來南部水情的評估看法大為振奮，順利從原先的「不樂觀但穩定」正面轉向為「審慎樂觀」。（責任編輯：殷偵維）

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