全台水庫進帳3.7億噸、南部吃下4成 曾文與烏山頭蓄水率將回2成

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全台水庫大補3.7億噸，圖為石門水庫。（維基百科）





梅雨滯留鋒面持續帶來豐沛雨量，為全台水庫注入大量活水。根據水利署統計，自4日上午7時至10日下午3時止，全台水庫預估總入流量達3億7030萬噸，目前已有2億184萬噸流入庫區，另有約1億6846萬噸水量仍在集水區內，後續將陸續匯入各水庫。

最新蓄水情形。（取自水利署）

南部水庫佔41.8%

全台水庫預估進帳3.7億噸水量，其中南部受惠最深。若以北、中、南部主要水庫集水區來看，北部預估增加1億1030萬噸，中部約1億500萬噸，南部則可望進帳1億5480萬噸，占全台總入流量約41.8%，對改善近期南部水情相當有幫助。

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曾文、烏山頭受益最多

在各水庫中，以曾文與烏山頭水庫聯合運用系統受益最多，預估可增加8800萬噸蓄水量，占整體入流量近四分之一。受惠於這波降雨，兩座水庫有效蓄水量已由5397萬噸攀升至9704萬噸，蓄水率近日可望同步重返2成，進一步舒緩南部供水壓力。

石門水庫則是本次補水量第二高的水庫，預估可增加5600萬噸蓄水，蓄水率已提升至78.7%。排名第三的南化水庫預估可進帳4760萬噸，蓄水率大幅增加22.7個百分點，來到43.6%；若後續仍有穩定入流，重回6成水位可望指日可待。（責任編輯：卓琦）