全台沒有地方能倖免！ 颱風鳳凰「風雨時程全攻略」圖表曝光

鳳凰颱風即將侵襲台灣，在東北季風也加入戰局之下，「全台這次沒有地方能夠倖免，只差在影響時段」。（翻攝自中央氣象署）

鳳凰颱風來勢洶洶，預估期將會登陸台灣，加上東北季風共伴效應下，北部、東部的雨勢，可能會提前開始發作！天氣粉專今（10）日曬出一張圖表「鳳凰颱風風雨時程全攻略」，方便大家秒懂接下來對全台風雨的影響。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天整理曬出一張「鳳凰颱風風雨時程全攻略」圖表，分別列出週二（11日）到週四（13日）各地區的風雨情況，方便大家迅速了解颱風的影響，並且提到東北季風也加入戰局之下，「全台這次沒有地方能夠倖免，只差在影響時段」。

「鳳凰颱風風雨時程全攻略」圖表曝光，方便大家秒懂接下來對全台風雨的影響。（翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

該粉專特別提到，颱風以拋物線走向北轉，再轉東北撲向西部陸地機率很高，大局已定。依照目前資料看，週二至週四是颱風影響最劇烈的時候，而本體最接近的時段，將落在週三晚上至週四清晨，中心預計在西南部擇地登陸，隨後將迅速穿山，快速往東北離去、減弱。

由於鳳凰颱風剛脫離菲律賓陸地摧殘，北上過程，又會遭遇海峽南部的糟糕環境，預計向台灣靠近的同時將逐漸減弱，目前預報它會以輕颱等級侵台機率最高。

該粉專更分析透露，鳳凰颱風本體預計週三才會摸到陸地，但早在颱風抵達前，由於外圍環流及東北季風共伴，「北部、東部的雨勢，預計會提前開始發作！」換句話說，這次各地風雨最劇烈的時段，很可能是「錯開」的，在北部、東部雨勢緩和的同時，中南部可能才剛開始，風雨時段的落差，提醒大家多多注意。

