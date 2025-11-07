全台注意！花蓮「恐怖通緝犯」襲警後逃逸 警方全力追捕中
花蓮警方6日下午3點多，攔查一名騎乘機車的游姓毒品通緝犯，卻發生扭打衝突，不料游男卻亮刀攻擊員警，再乘隙脫逃，之後又劫持一輛汽車逃逸。現在警方已經尋獲汽車，但游男仍然在逃。
鳳林警方在巡邏時，發現游男騎機車違規，並懷疑對方就是轄區內的通緝犯，於是上前盤查。沒想到游男先是假裝停車，接著又加速逃逸意圖衝撞員警，雙方因此發生扭打。
游男突然亮刀攻擊員警後就乘隙徒步逃逸，跑步路口時又亮刀攔下一輛汽車，女駕駛被嚇得下車後，他就劫車往北逃逸。後來警方查到這輛車時，游男已經棄車逃逸。
警方調查確認，59歲游男是毒品列管人口，有多項毒品與竊盜前科，另外也因為竊盜罪沒有報到執刑被通緝當中，現在警方正在全力追緝當中。
