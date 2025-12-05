全台洗腎人口快破10萬大關！石崇良曝「3大原因」恐再上升

記者簡浩正／台北報導

石崇良表示，台灣邁入高齡化、健保全額給付洗腎，加上國內照護品質良好，未來洗腎人口恐不降反升。（圖／記者簡浩正攝影）

台灣有「洗腎王國」稱號，儘管近年洗腎新發生率已經反轉向下，但根據統計血壓小於130/80 mmHg僅有三成患者達標。衛福部長石崇良今（5）日指出，台灣邁入高齡化、健保全額給付洗腎，加上國內照護品質良好，未來洗腎人口恐不降反升。

根據健保署統計，自2020年起，台灣腎臟病人數呈下降趨勢，但洗腎人口仍然居高不下，民國2024年全台透析人數近9.7萬人。

石崇良今日上午出席台灣腎臟醫學會「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」。他說，台灣過往多年都是全球每萬人口、透析人口數最高的國家，雖然透過一系列的介入後，洗腎人口穩定，甚至新發生率已經開始反轉，但預估洗腎人口短期仍有可能再上升。是因為台灣高齡化，且透析治療健保是全額給付，且列在重大傷病免部分負擔，加上照護品質良好，讓洗腎的累積人數緩緩維持住。因此，衛福部目前的策略，希望透過早期介入，讓慢性腎病不會進展到需要洗腎。衛福部也跟腎臟醫學會共同擬定新的照顧指引，在這次年會上發布。

石崇良說，除此之外，跟腎病息息相關的慢性病如糖尿病、高血壓、高血脂，三高防治也是重點，健保也在用藥指引上，跟世界接軌，近期就已納入新藥，可以延緩慢性腎病進展到洗腎的時間，並加強國人生活習慣的改變及數位照護。

總統賴清德致詞表示，目前腎臟病已成為全球公共衛生的重大挑戰，世界衛生組織已經將慢性腎臟病（CKD）納入全球健康決議，台灣也有透析人口9萬多人，預估今年的相關費用，將高達15億美元，直接影響著國民的健康福祉與生活品質。

他說，「身為腎臟科醫師，我深知腎臟健康，是民眾幸福的重要基礎。」今年大會的主題是「Link the Future Kidney Health with GIVE」，將從基因、代謝、免疫研究、大數據、永續等面向，探討腎臟健康議題，並希望透過經驗的交流，讓科學的成果，轉化為人民健康的保障。

國衛院教授許志成指出，過去國內腎病照護多聚焦於透析與末期病程，對早期病程的掌握有限、資料更新難以即時。若能掌握早期病程資訊有助臨床醫師及早介入、延緩惡化，同時提供健康政策量化依據，推動前瞻且即時的護腎策略，使台灣在精準健康治理上更具國際競爭力。

