全台活豬禁運令解除屏東某豬場一口氣運出600隻

全台活豬禁運令，昨（六）日中午解除！屏東一家畜牧場運出六百頭豬，約是平常的三倍量，終於緩解豬舍擁擠壓力，豬農預期價格會下跌，盼政府要有穩價機制。

台灣發生非洲豬瘟，經各單位全力防堵疫情，農業部長陳駿季宣佈，活豬昨日中午十二時後可運送，今日凌晨零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

迎來解禁的蘇姓豬農表示，昨日共出了六百頭豬、六台車，約是平常的三倍量，十五天沒有運豬了，也不能停止餵食飼料，這期間每頭豬大約多出十公斤，也壓迫到畜舍空間，終於解禁相當開心！

蘇姓豬農說，禁令期間累積數十萬頭豬，恐怕要兩個月才能消耗完，一般預期價格會下跌，但仍要觀望市場反應，盼政府有穩價機制。

蘇姓豬農指出，他養豬超過四十年，先前口蹄疫時，「養豬生涯去了半條命」，但至少有口蹄疫的疫苗可以使用，非洲豬瘟並沒有疫苗可防範，所幸政府防堵有成，「撿回剩下的半條命」。不過，也有養豬戶持觀望態度，昨日並沒有出豬，因擔心價格不好，想等到政府的補貼措施更明朗時再出豬。

屏東縣府農業處說，昨日中午解運後，因運送路程及作業來不及拍賣，今日才會開市，拍賣規劃約一千六百五十頭。